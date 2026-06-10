Aktorska para spodziewa się drugiego dziecka! Posypały się gratulacje

Malwina Buss i Tomasz Włosok spodziewają się dziecka

Baby boom w show-biznesie trwa w najlepsze. Niedawno ciążową sesją podzieliła się Patrycja Komorowska (36 l.), ukochana Pawła Deląga (56 l.). Ale nie tylko oni odliczają czas do porodu. W ostatnich miesiącach polskie gwiazdy chętnie dzieliły się radosnymi nowinami z fanami, publikując wzruszające zdjęcia, osobiste wpisy i pełne emocji wyznania. Część informowała o ciąży, inni o narodzinach pociechy.

Do grona oczekujących na narodziny dziecka dołączyli teraz Malwina Buss (34 l.) i Tomasz Włosok (35 l.). Radosną nowiną aktorka podzieliła się na Instagramie. Zaprezentowała przy tym serię fotografii oraz nagrań. Nie kryje jednak przy tym, że pierwsze miesiące ciąży nie były dla niej łatwe.

Heja, ostatnio mnie tu nie było. Walka z całodziennymi mdłościami (które ktoś przez chyba żart nazwał porannymi albo śpiewaniem do kibla jak to mówi Tomek) i głównie spanie sprawiały, że chciałam tylko przetrwać ten okrutny czas jakim jest pierwszy trymestr. Kac jednodniowy to jeszcze, ale jak trwa prawie trzy miesiące to już jest okrutne. Powoli wracam do żywych 🌞 (chwała za antywymiotne leki ) - napisała Malwina Buss.

Zobacz również: Paweł Deląg zostanie ojcem! Pokazał ciążową sesję z ukochaną

Malwina Buss i Tomasz Włosok: Razem w życiu i na ekranie

Na jednym ze zdjęć Malwina zaprezentowała ciążowy brzuszek. Co ciekawe, w tle można zobaczyć jej partnera, który również postanowił odsłonić swoje krągłości. Dla aktorskiej pary będzie to drugie dziecko. W 2019 roku na świecie pojawiła się ich córeczka Jagoda.

Malwina Buss i Tomasz Włosok poznali się dziesięć lat temu i od tamtej pory tworzą jeden z najbardziej zgranych par polskiego show-biznesu, ale od lat chronią swoją prywatność. Buss zyskała popularność dzięki udziałowi w serialach "Barwy szczęścia" czy "Na dobre i na złe". Z kolei Włosok uważany jest za jeden z największych talentów polskiego kina.

Zobacz również: Izabela Janachowska jest w ciąży! Tak na radosną nowinę zareagowali jej mąż i syn

33

Quiz o najpiękniejszych piosenkach o mamie. Trudny test nie tylko na Dzień Matki Pytanie 1 z 10 Na początek klasyk z przedszkola. Kto znalazł w lesie kota w piosence „A ja wolę moją mamę” Majki Jeżowskiej? Ala Dorota Mama Następne pytanie