Izabela Janachowska jest w ciąży! Tak na radosną nowinę zareagowali jej mąż i syn

Izabela Janachowska jest w ciąży! Posypały się gratulacje

Izabela Janachowska (39 l.) jest jedną z największych gwiazd telewizji Polsat oraz ekspertką od ślubów i wesel. Z jej usług korzysta wiele osób z show-biznesu. Mało kto dziś pamięta, że swoją przygodę z mediami zaczynała jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami" w czasach, gdy program emitowany był na antenie TVN. Jej taneczną karierę przerwała kontuzja.

Prywatnie związana jest z Krzysztofem Jabłońskim. Starszy o 27 lat biznesmen dorobił się na produkcji świeczek. Jego majątek wart jest miliony. Małżonkowie w ubiegłym roku obchodzili dziesiątą rocznicę ślubu. Podczas organizacji ślubu Izabela Janachowska zainteresowała się tą branżą. Dzisiaj prężnie rozwija swoje ślubno-eventowe imperium. Do tego rozwija się jako prezenterka, blogerka czy youtuberka.

W maju 2019 roku na świat przyszło pierwsze dziecko pary - syn Christopher Alexander. Już za niedługo ich rodzina znowu się powiększy! We wtorkowe popołudnie Janachowska zamieściła na swoim Instagramie nagranie, w którym podzieliła się radosną nowiną! "Czekamy na ciebie" - napisała gwiazda, a w filmiku pokazała zdjęcia USG. W komentarzach pod postem zaroiło się od gratulacji, w tym od znanych znajomych.

Izabela Janachowska o początkach ciąży i reakcji męża oraz synka

Izabela Janachowska wraz z ukochanym zdążyli już udzielić pierwszego wywiadu. W rozmowie z Katarzyną Lackowską dla "Dzień dobry TVN" ślubna ekspertka opowiedziała m.in. o tym, jak czuła się w pierwszych miesiącach ciąży.

Świetnie. Na początku byłam bardzo senna i organizm wyraźnie dawał mi znać, że potrzebuje więcej spokoju. Teraz jednak mam poczucie, że ta ciąża i ogrom miłości, który dostaję od bliskich, dosłownie dodają mi skrzydeł. Czuję dużo wdzięczności. Bardzo piękny etap przed nami - wyznała.

Małżonkowie zdradzili również, że wiadomość o ciąży bardzo ich poruszyła, ale nie była dla nich zaskoczeniem. Od dawna czekali na ten moment.

Zdecydowanie bardziej wzruszyła. To nie była dla nas przypadkowa chwila, tylko moment, na który bardzo czekaliśmy. Myślę, że kiedy bardzo czegoś pragniesz, to w momencie, gdy to marzenie się spełnia, pojawia się ogrom emocji i wdzięczności. Pamiętam, że przez chwilę chyba nawet trudno było nam uwierzyć, że to dzieje się naprawdę - przyznała Izabela Janachowska.

Z kolei Krzysztof Jabłoński dodał, że od dłuższego czasu marzyli o powiększeniu rodziny. Gdy ukochana powiedziała mu o ciąży, początkowo był w szoku, który szybko zastąpiła radość.

To było przede wszystkim ogromne wzruszenie i szczęście. Oboje marzyliśmy o tym, żeby nasza rodzina się powiększyła, więc kiedy dowiedziałem się, że Iza jest w ciąży, byłem w szoku, ale poczułem wielką radość i taki spokój. Mamy poczucie, że to bardzo piękny moment w naszym życiu i chcemy go naprawdę przeżywać - mówił Jabłoński.

A jak na radosną nowinę zareagował ich pierworodny? Okazuje się, że mały Christopher Alexander marzył o tym, by zostać starszym bratem!

Chris bardzo się ucieszył. Tak naprawdę bycie starszym bratem to było jego wielkie marzenie. Od początku bardzo przeżywa całą sytuację, dopytuje, interesuje się i już teraz chce opiekować się rodzeństwem - powiedziała Izabela Janachowska.

