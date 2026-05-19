Metallica znowu zagrała po Polsku! Tym razem postawili na klasyk grupy Perfect!

Metallica to jeden z największych koncertowych gigantów na świecie. Formacja od dawna już przyciąga na swoje występy imponujące tłumy, do tego regularnie trafia do raportów gwiazd, których trasy cieszą się największym zainteresowaniem - i w związku z tym są w stanie zapewnić jej bardzo duże przychody.

Nie inaczej rzecz się ma, gdy Metallica przyjeżdża do Polski. We wtorek 19 maja miał miejsce 15. (!) już koncert amerykańskiej formacji nad Wisłą. Tym razem muzycy: Lars Ulrich, James Hetfield, Kirk Hammett oraz Robert Trujillo po 18 latach wrócili do Chorzowa, by porwać do metalowego świata zebrany na Stadionie Śląskim tłum.

Ten od dobrych kilku dni wyczekiwał momentu występu, podczas którego siły łączą basista i gitarzysta. W ramach tzw. 'Kirk and Rob Doodle', czyli segmentu z improwizacją, muzycy często grają w kraju, który akurat odwiedzają, utwór pochodzącego z niego artysty. Do tej pory polscy fani i fanki trzy razy doświadczyli sytuacji, gdy muzycy nie tylko zagrali, ale też zaśpiewali po polsku.

Metallica otworzyła swój sklep w Katowicach! Tak prezentuje się jego wnętrze

Zobacz tłum, jaki zebrał się pod Stadionem Śląskim tuż przed koncertem Metalliki!

78

Najpierw, w 2018 roku w krakowskiej TAURON Arenie wybrzmiał słynny Wehikuł Czasu Dżemu, rok później zaś Metallica zachwyciła zebranych w Warszawie na PGE Narodowym coverem Snu o Warszawie Czesława Niemena. W 2024 roku w tym samym miejscu posłuchaliśmy również klasyki polskiego rocka, czyli Kocham Cię, Kochanie moje Maanamu. Co natomiast wybrzmiało na Śląsku?

Metallica zaskoczyła w Chorzowie!

Polskiego nie zabrakło i tym razem! Zgodnie z doniesieniami fanów i fanek obecnych na miejscu, w Chorzowie Kirk i Robert wykonali słynne Chiałbym być sobą grupy Perfect!

Na sytuację zareagował już Zbigniew Hołdys, który zamieścił nagranie tego momentu na swoim koncie na portalu Facebook:

Tych kawałków Metallica nie gra na żywo! Chodzi o utwory z kilku płyt: