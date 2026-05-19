Gamou Fall o dwóch religiach w domu i wujku z DWIEMA ŻONAMI. Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" szczerze na temat korzeni

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-19 20:52

Gamou Fall, zwycięzca "Tańca z Gwiazdami", w szczerej rozmowie odsłanił kulisy swojego niezwykłego wychowania. W domu, gdzie polski katolicyzm spotkał się z senegalskim islamem, nauczył się, że różnice kulturowe i religijne mogą współistnieć w pełnej harmonii pod jednym dachem.

Gamou Fall, znany jako świeżo upieczony zwycięzca programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", pochodzi z rodziny polsko-senegalskiej. Po wygranej w tanecznym show udzielił licznych wywiadów, a w jednym z nich opowiedział o dorastaniu w domu, w którym mieszały się ze sobą zupełnie różne kultury.

Gamou Fall posiada polsko-senegalskie korzenie. Jego wujek ma dwie żony

33-letni Gamou Fall zachwycił jurorów i telewidzów podczas "Tańca z Gwiazdami", ostatecznie zdobywając Kryształową Kulę w parze z Hanną Żudziewicz. Prywatnie, przystojny aktor i model jest związany z Elizą Koźliak, z którą doczekał się córeczki. Jego rodzice są natomiast Polką i Senegalczykiem, co sprawiło, że młody Gamou dorastał w wyjątkowo barwnym domu. Ostatnio zwycięzca show Polsatu zagościł w podcaście Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, opowiadając o chrześcijańsko-muzułmańskim dziedzictwie. Fall nie wstydzi się chociażby tego, że zgodnie ze swoją kulturą jego wujek ma dwie żony. Jak podkreśla, dzięki rodzicom miał możliwość dobrego poznania różnych obyczajów.

"Wychowałem się w domu polsko-senegalskim. Moja mama jest katoliczką, a tata – muzułmaninem, więc miałem szansę poznać i praktykować obie religie" - powiedział.

Polecany artykuł:

Izabela Janachowska przekazała radosną nowinę. Jej 67-letni ukochany w siódmym …

Zwycięzca "Tańca z Gwiazdami" o tacie - muzułmaninie w święta

Gamou Fall opowiedział też o tym, jak wśród jego bliskich wyglądają obchodzone tradycyjnie przez miliony Polaków święta Bożego Narodzenia. Mężczyzna nie kryje, że wbrew wszelkim stereotypom - rodzina złożona z wyznawców więcej niż jednej religii może spędzać uroczystości związane z tylko jedną z nich w wyjątkowej, ciepłej atmosferze.

"Wiadomo, że żyjąc w Polsce, obchodzimy święta Bożego Narodzenia. Ludzie często mnie pytają, jak to jest, jeśli żyję w domu, w którym jest islam i chrześcijaństwo. A no jest tak, że tata, który jest muzułmaninem, robi karpia, którego stawia na stół i my wszyscy z babcią i polską częścią rodziny go zajadamy. Wbrew pozorom i temu, jaka jest powszechna informacja, to obie te religie mogą żyć w zgodzie nawet pod jednym dachem" – skwitował.

Polecany artykuł:

Michał Szpak reaguje na wynik Alicji Szemplińskiej. Skomentował punkty na Eurow…
Sonda
Jaką religię wyznajesz?
Gamou Fall ma plany po finale "TzG"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TANIEC Z GWIAZDAMI
Gamou Fall