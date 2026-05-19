Tragedia na pasach w Będzinie. Nie żyje kobieta

Maria Hędrzak
2026-05-19 19:21

We wtorek, 19 maja na oznakowanym przejściu dla pieszych w Będzinie rozegrał się dramat. Kierowca samochodu osobowego potrącił 74-letnią kobietę, której życia nie udało się uratować. W związku z tą tragedią mundurowi ogłosili policyjny Czarny Alert Drogowy.

Śmiertelny wypadek w Będzinie

Do tego dramatycznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek przed godziną 11 na ulicy Małobądzkiej w stronę Sosnowca. Z pierwszych ustaleń pracujących na miejscu funkcjonariuszy wynika, że siedzący za kierownicą Citroena 75-latek miał nie ustąpić pierwszeństwa 74-latce, która przechodziła przez oznakowane przejście. Służby ratunkowe błyskawicznie pojawiły się na miejscu, ruszyła reanimacja. Niestety, życia kobiety nie udało się uratować.

W miejscu zdarzenia pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora. Kierowca był trzeźwy. Funkcjonariusze podjęli decyzję o zatrzymaniu jego prawa jazdy.

- Po raz kolejny apelujemy o rozsądek i rozwagę za kierownicą. Kierowcy muszą pamiętać o tym, że wyjeżdżając na drogi, ponoszą odpowiedzialność za siebie, ale i innych uczestników ruchu drogowego. Chwila nieuwagi, roztargnienia, nadmierna prędkość czy lekceważenie przepisów ruchu drogowego mogą zakończyć się tragicznie. Również piesi muszą pamiętać o tym, że na drodze są uczestnikami ruchu drogowego i niejednokrotnie sami mają ogromny wpływ na własne bezpieczeństwo - podkreślili przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, którzy zajmują się obecnie wyjaśnieniem przyczyn i okoliczności tragicznego wypadku.

