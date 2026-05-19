Ranking niebezpiecznych miast w Polsce. To nie Warszawa jest liderem

Gdzie polskie drogi są najbardziej niebezpieczne?

Każdego dnia w Polsce rejestruje się setki wypadków i stłuczek. Powszechnie uważa się, że największe ryzyko istnieje w dużych metropoliach z nieustającymi korkami. Jednakże, jak wynika ze zgromadzonych statystyk, prawdziwe zagrożenie nie jest bezpośrednio proporcjonalne do wielkości ośrodka czy gęstości zaludnienia. Zestawienie przygotowane przez Rankomat.pl, opierające się na informacjach z bazy sewik.pl, rzuca nowe światło na to, w których rejonach kraju kierowcy muszą zachować szczególną ostrożność.

W tych miastach ryzyko wypadku jest najwyższe

Liderem pod względem częstotliwości incydentów drogowych okazały się Katowice. Statystyki są tam bezlitosne – na 10 tysięcy mieszkańców odnotowuje się aż 214 zdarzeń. To rezultat znacznie przekraczający wskaźniki dla największych miast w Polsce.

Specjaliści wskazują, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest funkcja Katowic jako kluczowego węzła drogowego. Krzyżuje się tam ruch lokalny, tranzyt z innych regionów oraz dojazdy mieszkańców całej aglomeracji śląskiej. Prawdziwą zmorą kierowców jest al. Roździeńskiego. Tylko na tej arterii doszło do 628 zdarzeń, co przekłada się na przeszło 10 procent wszystkich miejskich kolizji. A to tylko wierzchołek góry lodowej – pełen obraz sytuacji w innych miastach ukazuje poniższa galeria zdjęć.

Najczęstsze przyczyny kolizji na miejskich ulicach

Z danych wynika, że specyfika miejskich stłuczek jest bardzo powtarzalna. Przeważają uderzenia boczne oraz najechania na tył pojazdu, które zazwyczaj mają miejsce w obrębie skrzyżowań, w zatorach drogowych czy podczas manewrów na parkingach. Do głównych przewinień kierowców należą:

zbyt mały odstęp od poprzedzającego auta,

wymuszanie pierwszeństwa przejazdu,

błędy przy zmianie pasa,

prędkość niedopasowana do sytuacji na drodze.

Analitycy zaznaczają, że to właśnie rutynowe pomyłki w gęstym ruchu miejskim stanowią największe zagrożenie dla bezpieczeństwa na drodze.