Matka pamiętała o rocznicy śmierci Soni Szklanowskiej. Opublikowała przejmujące słowa. Łzy same płyną do oczu

Śmierć Soni Szklanowskiej w maju 2025 roku była ogromnym szokiem dla fanów programu Hotel Paradise oraz osób związanych z show-biznesem. Informacja o tragedii błyskawicznie obiegła media i wywołała falę komentarzy oraz wyrazów współczucia. Od tamtej pory bliscy celebrytki rzadko publicznie zabierali głos.

Matka Soni Szklanowskiej pisze do córki

Dokładnie w rok po śmierci Soni Szklanowskiej, 18 maja 2026 roku, jej mama zdecydowała się opublikować wyjątkowo osobisty wpis. Julia Szklanowska napisała o ogromnej pustce, która została po odejściu córki, ale także o miłości, która - jak podkreśliła - nie kończy się mimo upływu czasu.

W emocjonalnych słowach wspominała, że każdego dnia towarzyszy jej tęsknota, a strata córki na zawsze zmieniła jej życie. Jednocześnie zaznaczyła, że jest wdzięczna za wspólne chwile i możliwość bycia mamą Soni. Wpis zakończyła symbolicznym pożegnaniem i wyznaniem, że wierzy w ponowne spotkanie.

Mama Soni Szklanowskiej wierzy, że jeszcze się spotkają

Soniu, minął rok odkąd stałaś się najjaśniejszą gwiazdką na moim niebie. Choć moje serce wciąż pęka z tęsknoty, dzisiaj, w tę pierwszą rocznicę, staram się patrzerć w górę z wdzięcznością za to, że dane mi było być Twoją mamą. Zebrałaś ze sobą kawałek mojego świata, ale zostawiłaś miłość, której nie odbierze mi żadna odległość, ani czas. Nie żegnam się z Tobą na zawsze. Mówię jedynie do zobaczenia, wierząc, że kiedyś znow się spotkamy. ODPOCZYWAJ W POKOJU. Moja cząstko serca.

Internauci zasypali profil wspomnieniami i słowami otuchy

Pod wpisem pojawiły się setki komentarzy od internautów, którzy nie kryli wzruszenia. Wiele osób pisało, że trudno czytać te słowa bez emocji i podkreślało, jak ogromną tragedią dla rodziny była śmierć młodej celebrytki.

Piękne słowa 🥹 Najpiękniejsza miłość ❤️ która jest na zawsze ! Jeszcze się kiedyś spotkacie. A do tego czasu Twój najwspanialszy Anioł czuwa przy Tobie, przy Was każdego dnia "Kiedy ktoś odchodzi zostaje pustka której nie da się czymkolwiek zastąpić...Ale zostaje też wdzięczność za to, że był i to ona pozwala iść dalej choć serce jeszcze boli" ...Jan TwardowskiPrzytulam Soniu pamietamy o Tobie ty piękny aniele.Spoczywaj w pokoju Życie bez naszej Sonki nie jest już tak jasne. Jednak wspominając ją, odnajdujemy siłę i ukojenie w tym, że jej dobroć i miłość nadal żyją w naszych sercach ps. Myślami z Wami Ooo Mamo Soni az serce pęka z zalu lza stanęła

Sonia Szklanowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie „Hotel Paradise”. Po emisji reality show aktywnie działała w mediach społecznościowych i utrzymywała kontakt z fanami, którzy do dziś wspominają ją w sieci.

