Sieć huczy po publikacji zdjęć Gojdzia! Internauci nie dowierzają

Ostatnia rozmowa Krzysztofa Gojdzia w podcaście Żurnalisty odbiła się szerokim echem. Celebryta poruszył w niej wiele kontrowersyjnych tematów, ale szczególne zainteresowanie wzbudził fragment dotyczący jego życia prywatnego. Lekarz został zapytany o plotki związane z rozwodem oraz relacją z mężczyzną, który od pewnego czasu publicznie wypowiada się na jego temat. Gojdź stanowczo zaprzeczył, jakoby był w trakcie rozwodu. Jednocześnie sugerował, że ma do czynienia z osobą, która uprzykrza mu życie i przekracza granice prywatności. Po emisji wywiadu druga strona postanowiła jednak odpowiedzieć.

Zobacz też: Mąż Krzysztofa Gojdzia zabiera głos! „Jesteśmy w trakcie BARDZO TRUDNEGO rozwodu”

Szokujące kulisy relacji Gojdzia! W sieci pojawiły się prywatne fotografie

Marcin Roznowski, który twierdzi, że formalnie pozostaje mężem Krzysztofa Gojdzia, opublikował w mediach społecznościowych serię materiałów mających potwierdzać ich wieloletnią relację. Na nagraniu pokazał dokument przypominający akt ślubu, a także prywatne fotografie, na których obaj pozują razem podczas wspólnych wyjazdów i uroczystości.

Do publikacji dołączył mocny komentarz. Jak podkreślił, nie zgadza się z narracją przedstawianą publicznie i uważa, że jego relacja z celebrytą jest przedstawiana w przekłamany sposób. W swoim wpisie zaznaczył, że trudno mówić o stalkingu, jeśli przez lata tworzyło się wspólne życie i pozostawało w formalnym związku.

Zobacz również: Były Gojdzia pokazał... nagranie z ich ślubu! "Czas na dementowanie kłamstw i oszczerstw"

Roznowski przyznał również, że przez długi czas nie zabierał głosu publicznie, ponieważ nie chciał eskalować konfliktu. Teraz jednak – jak sam twierdzi – poczuł, że musi zacząć mówić otwarcie o swojej wersji wydarzeń. Dodał, że ma dość milczenia i nie chce pozwolić, by ktoś opowiadał historię wyłącznie ze swojej perspektywy.

Cała sytuacja momentalnie rozgrzała internet. W komentarzach pojawiły się tysiące reakcji, a internauci zaczęli analizować publikowane materiały klatka po klatce. Jedni stanęli po stronie Roznowskiego, inni apelowali o zachowanie ostrożności i poczekanie na oficjalne stanowisko drugiej strony. Nie brakuje także pytań o to, czy sprawa rzeczywiście zakończy się w sądzie. Według relacji Marcina Roznowskiego formalności rozwodowe mają być w toku, choć wcześniej Gojdź publicznie temu zaprzeczał.

Trudno nazwać stalkingiem legalne małżeństwo i wspólne życie przez lata. Latami słyszałem, że mam siedzieć cicho. Znosiłem wiele przykrych słów, upokorzeń i publicznych kłamstw na swój temat. Dzisiaj nie chcę już żyć w strachu ani pozwalać, żeby ktoś pisał moją historię za mnie. Dziękuję wszystkim za tysiące wiadomości i ogrom wsparcia. Prawda obroni się sama - napisał na instgramowym koncie Marcin Roznowski.

Zobacz również: Krzysztof Gojdź jest bezdomny! "Domy, mieszkania - wszystko mam wynajęte". Wyprzedaje biznesy, ale jego psiak żyje w luksusie

Zobacz naszą galerię: Szokujące kulisy relacji Gojdzia? W sieci pojawiły się prywatne fotografie

24

Sonda Podoba ci się pomysł ułatwienia rozwodów? Tak Nie Nie wiem