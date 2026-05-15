Mąż Krzysztofa Gojdzia zabiera głos! „Jesteśmy w trakcie BARDZO TRUDNEGO rozwodu”

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-05-15 19:13

Krzysztof Gojdź albo ma bardzo kiepską pamięć, albo celowo mija się z prawdą. W rozmowie z Żurnalistą powiedział, że się nie rozwodzi, a facet który tak twierdzi to jego "stalker". Jego mąż, Marcin Roznowski, jest nieco innego zdania. Zapewnił nas że ślub był legalny i nadal są małżeństwem, choć w trakcie trudnego rozwodu. Zapewnił też, że sąd nakazał i mediacje.

Mąż Krzysztofa Gojdzia ma dosyć "kłamstw". Zabrał głos w rozmowie z "Super Expressem"

Po zadziwiającym i pełnym przedziwnych stwierdzeń wywiadzie Krzysztofa Gojdzia u "Żurnalisty" pojawiło się wiele znaków zapytania. Poza jawnym rasizmem, antysemityzmem i ksenofobią, Krzysztof Gojdź wyraził zdanie, że jego słynna fotka z mężczyzną w wannie, uznana za "coming out" to był tylko żart i reklama, a on sam nie jest w trakcie rozwodu. Swojego byłego współpracownika i partnera życiowego nazwał "stalkerem".

Marcin Roznowski na dowód, że Gojdź według niego kłamie, wrzucił do sieci wideo z ich ślubu na plaży i wesela.

Cóż - skontaktowaliśmy się z mieszkającym w Miami Marcinem Roznowskim, który opisał sytuację życiową z Krzysztofem Gojdziem. Zapewnił nas że jak najbardziej są wciąż małżeństwem, ich ślub był prawdziwy i w pełni legalny, a obecnie próbują się rozwieść, co nie jest łatwe ze względu na brak porozumienia, również w kwestiach finansowych.

- Tak, oczywiście był to w pełni legalny ślub i obecnie trwa sprawa rozwodowa w Miami. Niestety jest to bardzo trudny rozwód, ponieważ od dłuższego czasu nie było możliwości spokojnego porozumienia się czy dojścia do ugody.

- powiedział nam Roznowski. Okazuje się, że dzielą ich też kwestie finansowe.

Mąż Krzysztofa Gojdzia: Słyszę od jego prawników, że „nie ma pieniędzy”

Odniósł się też do słów Krzysztofa Gojdzia, który nazwał go "stalkerem".

- Najbardziej boli mnie to, że osoba, z którą budowałem życie przez lata, dziś publicznie nazywa mnie stalkerem. Tymczasem prawda jest taka, że sam sąd nakazał mediacje, abyśmy spróbowali dojść do porozumienia i zakończyć sprawę bez dodatkowej wojny. Przez lata wspólnie tworzyliśmy jego wizerunek, klinikę i życie zawodowe. Poświęciłem temu ogrom czasu, pracy i własnego życia. Dziś słyszę od jego prawników, że „nie ma pieniędzy”, aby w jakikolwiek sposób uczciwie się rozliczyć czy wziąć odpowiedzialność za to, co razem budowaliśmy.

- dodał rozgoryczony mąż Krzysztofa Gojdzia.

Krzysztof Gojdź jest bogaty czy bezdomny? Wersje są różne

Zarzucił mu kłamstwa i manipulacje oraz zapowiedział walkę o prawdę.

- Mam już dość kłamstw, pomówień, manipulacji i ciągłego oczerniania mnie publicznie. Zbyt długo milczałem. Nie zamierzam dalej pozwalać, aby ktoś niszczył moje życie i przedstawiał mnie jako osobę, którą nigdy nie byłem. Zamierzam się bronić i w końcu mówić prawdę.

Historia przypomina nieco ostatnie przygody sądowe Krzysztofa Rutkowskiego. Chodzi on na co dzień w futrach, złotych łańcuchach i drogich markach, chwali się autami i diamentami, a w sądzie zeznał, że żyje z niskiej emerytury. Krzysztof Gojdź opowiada w mediach o torebkach za setki tysięcy, biznesach, prywatnych SPA u gwizd, drogi zębach i liftingach, a tu się okazuje, że przed sądem sprawa wygląda inaczej.. Co ciekawe - panowie są kolegami.

