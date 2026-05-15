Roxie Węgiel wprost o występie Alicji Szemplińskiej na Eurowizji. Zdradziła też niespodziewany szczegół

Alicja Szemplińska zachwyca na Eurowizji

Bieżąca edycja festiwalu budzi równie gigantyczne napięcie co zeszłoroczne zmagania Justyny Steczkowskiej. Sobotni finał siedemdziesiątego Konkursu Piosenki Eurowizji zaplanowany na 16 maja ugości Alicję Szemplińską, która po bezbłędnym wykonaniu gładko przeszła dalej. Eksperci zgodnie tytułują dwudziestoczterolatkę najlepszym głosem w całej piosenkarskiej rywalizacji, przez co perspektywy na czołowe miejsce dynamicznie rosną. Sympatycy wierzą w obiektywną ocenę jurorów.

Roksana Węgiel trzyma kciuki za polską reprezentantkę

Polska wysłanniczka otrzymuje mnóstwo ciepłych słów od przedstawicieli rodzimego rynku muzycznego. Wyjątkowo mocno w pomyślność eurowizyjnej misji Szemplińskiej wierzy Roksana Węgiel-Mglej. Piosenkarka podzieliła się z redakcją Eski swoimi prywatnymi przemyśleniami na temat wokalnych popisów tegorocznej artystki.

Roxie Węgiel recenzuje wokal Alicji Szemplińskiej

Młoda gwiazda otwarcie wyraża entuzjazm względem ogromnego zainteresowania, jakie wygenerowała wokół siebie Alicja Szemplińska w kontekście Eurowizji 2026. Roksana mocno akcentuje wybitne przygotowanie techniczne naszej kandydatki, ponieważ perfekcyjny warsztat jest nieocenionym atutem podczas międzynarodowych rywalizacji na tak dużej scenie.

"Bardzo się cieszę, że polska reprezentacja w postaci Alicji Szemplińskiej robi taką furorę w Europie. Cieszy mnie również to, że nasza reprezentantka dysponuje tak świetnym warsztatem wokalnym. Samo show, choć na tle innych państw dość minimalistyczne, ma w sobie wyjątkowy urok i myślę, że właśnie to jest jego siłą - powiedziała w rozmowie z Eską."

Dwudziestojednoletnia wokalistka pochyliła się także nad zapleczem produkcyjnym festiwalowej propozycji "Pray". Za brzmienie tego utworu odpowiada producentka ukrywająca się pod pseudonimem Veira, z którą Węgiel intensywnie tworzyła materiał na swój nadchodzący album zatytułowany "Błękit".

"Jestem też bardzo dumna z Veiry, która produkowała ten numer. Miałyśmy przyjemność współpracować przy mojej płycie Błękit, na której znajdzie się kilka utworów autorstwa Weroniki. Cały album został przez nią zrealizowany oraz współmiksowany i masterowany, dlatego tym bardziej jestem pewna, że Alicja jest w dobrych rękach."

Roksana Węgiel i jej rola w niemieckich preselekcjach

Zwyciężczyni dziecięcej edycji konkursu współdecydowała o wytypowaniu kandydatki reprezentującej w tym roku Niemcy, jednak jej uwaga pozostaje całkowicie skupiona na sukcesie biało-czerwonych barw podczas decydującego starcia.

"Jeśli chodzi o reprezentantkę Niemiec, którą miałam przyjemność wybierać wraz z innymi członkami jury - ogień! Duże show i ogromna inwestycja w część performerską. Śledzę cały Konkurs Piosenki Eurowizji i oczywiście, co najważniejsze - TRZYMAM KCIUKI ZA POLSKĘ! - podsumowała."

