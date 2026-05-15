Dwie osoby porażone piorunem na Giewoncie! Dramatyczne doniesienia

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2026-05-15 15:45

Groźna burza nad Tatrami zakończyła się dramatycznym wypadkiem na Giewoncie. Piorun uderzył w grupę turystów schodzących ze szczytu. Dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala w Zakopanem. Jedna z nich na chwilę straciła przytomność. Ratownicy TOPR podkreślają, że warunki w górach były bardzo trudne, a akcję ratunkową utrudniały silny wiatr i pioruny.

Pogoda Tatry. Rysy, Giewont, Kasprowy Wierch, Świnica, Sarnia Skała. Kiedy załamanie pogody w Tatrach? [WRZESIEŃ 2021]

i

Autor: ZDJĘCIE ILUSTRACYJNE/ Pixabay.com

Piorun uderzył w turystów na Giewoncie. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło około godziny 13 na GiewonCIE. W czasie gwałtownej burzy piorun uderzył w grupę pięciu turystów schodzących ze szczytu. - Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy metalowym krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga, w lepszym stanie, sprowadzana jest przez ratowników TOPR - donosi z Zakopanego reporter Radia ESKA Łukasz Bobek.

Jak poinformował dyżurny ratownik TOPR, dwie osoby zostały ranne. Jedna z nich była w cięższym stanie i po uderzeniu pioruna na chwilę straciła przytomność. Ratownicy przetransportowali ją śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Druga poszkodowana osoba doznała lżejszych obrażeń. Ratownicy sprowadzili ją pieszo do Doliny Kondratowej. Stamtąd miała zostać przewieziona samochodem terenowym do szpitala. Pozostałe trzy osoby z grupy nie odniosły obrażeń.

Ratownicy podkreślają, że w chwili wypadku w Tatrach panowały bardzo trudne warunki pogodowe. Nad szczytami przechodziła silna burza z wyładowaniami atmosferycznymi i mocnym wiatrem. To właśnie pogoda utrudniała działania ratowników i lot śmigłowca TOPR.

W 2019 roku piorun zabił na Giewoncie 4 osoby i ranił 150

W samym Zakopanem burza nie była aż tak odczuwalna. Słychać było jedynie pojedyncze grzmoty. W wyższych partiach Tatr sytuacja wyglądała jednak znacznie groźniej.

Giewont od lat uznawany jest za jedno z najbardziej niebezpiecznych miejsc w czasie burz. Na szczycie stoi duży metalowy krzyż, w który często uderzają pioruny. Ratownicy regularnie przypominają, by przed wyjściem w góry sprawdzać prognozy pogody i nie wychodzić na szlaki, gdy zapowiadane są burze.

W pamięci wielu osób wciąż pozostaje tragedia z sierpnia 2019 roku. Wtedy piorun uderzył w krzyż na Giewoncie. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało ponad 150 turystów. Był to jeden z najtragiczniejszych wypadków związanych z burzą w historii polskich Tatr.

Ratownicy apelują, by nie lekceważyć ostrzeżeń pogodowych. W górach sytuacja może zmienić się bardzo szybko, a burza na szczycie stanowi śmiertelne zagrożenie. Współpraca: Łukasz Bobek 

Sonda
Czy boisz się burzy?
Quiz o Tatrach. Jak dobrze znasz polskie góry? Sprawdź się!
Pytanie 1 z 14
Które schronisko po polskiej stronie Tatr jest położone najwyżej?
Tłumy w Tatrach na Hali Gąsienicowej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TATRY
PORAŻENIE PIORUNEM
GIEWONT