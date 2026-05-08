Roxie Węgiel zapowiada nową płytę. Okładka zdradza wiele

Maksymilian Kluziewicz
2026-05-08 17:19

Roxie Węgiel wyjawiła, że jej nowa płyta "Błękit" pojawi się na rynku 19 czerwca. Razem z premierą utworu stworzonego we współpracy z Whitem 2115, artystka uruchomiła przedsprzedaż albumu. Zobacz okładkę tego najważniejszego w jej karierze projektu, zrealizowanego za granicą.

Nowa era w muzyce Roxie Węgiel

Roxie Węgiel dzieli się nowymi informacjami o swoim nadchodzącym albumie "Błękit". Po próbach z anglojęzycznymi utworami piosenkarka zdecydowała się na powrót do stylistyki, którą najbardziej cenią jej fani. Zamiast podążać za globalnymi trendami i skomplikowaną produkcją, skupiła się na wyeksponowaniu swojego głosu. Singiel "Błękit", zapowiadający płytę, spotkał się z ogromnym uznaniem, przynosząc Roxie trzy nominacje do radiowych nagród On Air Music Awards.

Muzyczna metamorfoza Roxie Węgiel

Utwory takie jak "Codzienność (Pamiętaj nas)" oraz "Na szeroką wodę", który stał się motywem przewodnim akcji ESKA Odwołuje Zimę, pokazały, że nowy materiał jest niezwykle obiecujący. 8 maja premierę miał kolejny singiel z płyty, zatytułowany "Chciałam ciebie więcej", stworzony w duecie z raperem Whitem 2115. Wraz z nim ruszyła przedsprzedaż albumu "Błękit" na stronie roxiestore.com, a jego oficjalna premiera zaplanowana jest na 19 czerwca.

Roxie Węgiel i jej najnowszy album

Twórcy obiecują, że będzie to najbardziej dojrzałe działo w dorobku młodej gwiazdy. Roxie skupia się na autentyczności, a jej teksty opowiadają o różnego rodzaju relacjach: miłosnych, międzyludzkich oraz duchowych. Warto dodać, że tytułowy utwór dedykowany jest Bogu.

Muzycznie "Błękit" charakteryzuje się żywym, melodyjnym brzmieniem, z którego znana jest Roxie. Płyta pokazuje pełen wachlarz jej umiejętności wokalnych – od delikatnych dźwięków po potężne partie w balladach. Okładka albumu to zdjęcie zrobione na Fuerteventurze, gdzie nagrano również teledysk do tytułowej piosenki, z gościnnym udziałem męża artystki, Kevina.

ROKSANA WĘGIEL