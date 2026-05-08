Julia Wieniawa znów w Tańcu z gwiazdami. Tego widzowie w wielkim finale na pewno się nie spodziewali

Finał Tańca z gwiazdami przechodzi do historii

Nadchodzące starcie w tanecznym hicie Polsatu przyniesie bezprecedensowe emocje dla telewidzów. Pierwszy raz w długiej historii polskiej edycji programu do ostatecznej walki staną aż cztery duety, a nie zaledwie trzy, jak miało to miejsce dotychczas. Taka historyczna decyzja została podjęta przez gremium jurorskie, któremu przewodzi Iwona Pavlović. Słynna "Czarna Mamba" w wywiadzie udzielonym portalowi Eska dokładnie wyjaśniła powody tego niespodziewanego ruchu w stronę uczestników.

"Według zasad licencjodawcy jest taka możliwość i nie ukrywam, że myślę - w bardzo dobrej wierze - to wykorzystaliśmy, ponieważ ta dogrywka była na bardzo wysokim poziomie. My, jako sędziowie, naprawdę uważamy, że podjęliśmy super decyzję. Jeśli mogą być cztery pary, zamiast trzech, to czemu tego nie zrobić? - tłumaczyła nam Pavlović. "

To jednak nie koniec niespodzianek dla wielbicieli telewizyjnego przeboju. Utarło się już, że na scenie "Tańca z gwiazdami" regularnie pojawiają się cenieni muzycy, którzy na żywo prezentują nowości wydawnicze oraz znane covery. W wiosennym finale producenci zdecydowali się na dwa wyjątkowo gorące nazwiska: Kayah oraz Julię Wieniawę. Ikona polskiej estrady wróci do tanecznego formatu zaledwie kilka tygodni po głośnym, dedykowanym jej odcinku "Kayah Night". Z kolei dla młodszej artystki będzie to dziewiczy występ wokalny w programie telewizyjnym, w którym w przeszłości sama dawała z siebie wszystko walcząc o triumf.

Julia Wieniawa zaśpiewa w finale Tańca z gwiazdami

Wielu widzów doskonale pamięta, że Julia Wieniawa zapracowała na miano jednej z najznakomitszych uczestniczek w dziejach polskiego "Tańca z gwiazdami". W 2020 roku stoczyła niezwykle wyrównany bój w finale osiemnastej odsłony widowiska, ostatecznie kończąc rywalizację na zaszczytnym drugim miejscu. Teraz popularna wokalistka powraca na dawny parkiet jako gość specjalny wielkiego finału, aby zaprezentować swój wielki talent muzyczny przed szeroką publicznością.

Stacja Polsat zdradza już, że nadchodzący popis Julii Wieniawy zyska spektakularną oprawę wizualną z wykorzystaniem laserów, a do jej telewizyjnej realizacji zostaną użyte dedykowane, specjalne kamery. Co ciekawe, fani będą mogli podziwiać gwiazdę także dzień wcześniej. Wystąpi ona bowiem w finale popularnego "Mam talent", gdzie po raz kolejny zasiądzie w loży ekspertów i oceni umiejętności pretendentów do głównej nagrody.