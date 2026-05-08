Anna Wyszkoni zachwyca drapieżnym stylem na pokazie mody. Odsłoniła więcej niż wcześniej

Na przestrzeni lat wizerunek Anny Wyszkoni uległ ogromnej przemianie. Po dawnej, zbuntowanej nastolatce, stawiającej pierwsze kroki w grupie Łzy, pozostało już niewiele. Jej najnowszy wybór modowy udowadnia jednak, że rockowa dusza nadal w niej drzemie, choć obecnie manifestuje się w zupełnie inny, dojrzały sposób.

Anna Wyszkoni i jej podejście do własnego ciała

Artystka otwarcie przyznaje, że proces pełnego zrozumienia i akceptacji własnej kobiecości zajął jej trochę czasu. Obecnie jednak gwiazda pozbyła się wszelkich kompleksów i z dumą prezentuje swoją sylwetkę. Zaszła w tym na tyle daleko, że w jednym ze swoich teledysków wystąpiła zupełnie naga! Jak zdradziła w wywiadzie dla Eski, niewiele brakowało, aby poszła na całość niczym Alanis Morissette w kultowym klipie do utworu "Thank You". Ostatecznie polska wokalistka zrezygnowała z tego konkretnego pomysłu, ponieważ jej krótkie włosy uniemożliwiłyby zasłonięcie biustu.

Wokalistka Anna Wyszkoni bawi się trendami

Piosenkarka po raz kolejny przyciągnęła uwagę fotoreporterów na modowym wydarzeniu zorganizowanym przez MMC. Gwiazda, która obecnie przygotowuje się do premiery nowego albumu i pasjonuje się spadochroniarstwem, postawiła na niebanalne zestawienie. Założyła półprzezroczystą, siateczkową sukienkę, a na górę narzuciła obszerną kurtkę ze skóry o kroju oversize. Taki dobór garderoby każe się zastanawiać, czy artystka aspiruje do miana nowej ikony stylu.

Anna Wyszkoni w siateczkowej kreacji na ściance

Wokalistka bardzo dba o kondycję, spędzając wiele godzin na siłowni, co z pewnością przyda się podczas intensywnej pracy w najbliższych miesiącach. Mimo rozpoczętego już sezonu na plenerowe koncerty, artystka wygospodarowała czas, by podziwiać kolekcję MMC, na których imprezach często gości. Tym razem zdecydowała się na modowy eksperyment, w którym wyrafinowana elegancja spotyka się z drapieżnością. Jej smukłe nogi podkreślała przylegająca do ciała siateczkowa sukienka, spod której przebijało czarne body, natomiast górę sylwetki okrywała ponadczasowa, skórzana kurtka w luźnym fasonie.

