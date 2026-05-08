Burza wokół "Królowej przetrwania". Sypią się skargi do KRRiT! "Spirala brudu i nienawiści"

"Królowa przetrwania": Najbardziej kontrowersyjny program w polskiej telewizji?

"Królowa przetrwania" to polska wersja popularnego reality show, który w 2023 roku zadebiutował na kanałach grupy TVN. W programie podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości. Dwa poprzednie sezony cieszyły się sporą popularnością. Głównie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami. Trzeci zapowiadał się równie emocjonująco.

Tym razem o przetrwanie walczą: Ilona Felicjańska, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska "Natalisa", Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak.

Do napięć między uczestniczkami doszło już na początku pierwszego odcinka. Kolejne dni spędzone w dżungli tylko nakręcały spiralę konfliktów, do których dochodziło najczęściej nie w trakcie rywalizacji, ale podczas prywatnych dyskusji. Niemal od pierwszych minut show w ostrym konflikcie pozostają Karolina Pajączkowska i Anna Sowińska, a ich napięte relacje odbijają się na reszcie uczestniczek. Ostro jest również na linii Ilona Felicjańska - Dominika Rybak.

Noc "oczyszczenia" w "Królowej przetrwania". Przekroczono wszelkie granice?

Im więcej więcej dram, tym bardziej producenci zacierają ręce. Jednak to co, działo się w ostatnich odcinkach przestaje być "odmóżdżającą" rozrywką. Podczas jednej z rywalizacji gwiazdy "Królowej przetrwania" uczestniczki siłą miały oderwać drugą osobę od pala. Niektóre z nich trochę się zapomniały, co wywołało falę negatywnych komentarzy.

W minioną środę nastąpiła za to "noc oczyszczenia". Gwiazdy show odczytywały na głos, co koleżanki z programu powiedziały o nich za plecami. Internauci słusznie uznali, że nie była to "noc oczyszczenia", ale "noc hejtu i szczucia". W komentarzach pod rolkami z odcinka widzowie wyrażają swoją frustrację i zarzucają producentom programu o nakręcanie spirali nienawiści oraz agresji. Do tego oberwało się również prowadzącej, czyli Małgorzacie Rozenek-Majdan, która nie próbowała nawet uspokoić naskakujących na siebie uczestniczek.

Jaki to mialo przekaz? Oglądam odcinek i jestem przerażona; Produkcja ciągle dokręca śrubę, ale na jak długo? Co chcecie w ten sposób osiągnąć?; Ostatni odcinek był najgorszym szczuciem, jakie kiedykolwiek widziałam w polskiej telewizji. Rozenkowa udaje sfinksa, wsadza kij w mrowisko, rzuca granat i zwiewa; Oglądałam wszystkie sezony Królowej przetrwania ale takiego szamba jeszcze nie było. Co będzie w kolejnym sezonie? Dacie uczestniczkom maczety do ręki żeby się pozabijały?; Tyle się mówi o niszczeniu człowieka przez hejt, a tu jeszcze telewizja go nakręca dla kasy.. Wstyd; Program powinien być zgłoszony do KRRiT za promowanie i podsycanie do hejtu, oraz promowanie patologicznych zachowań - to tylko kilka z naprawdę wielu komentarzy.

Sypią się skargi na "Królową przetrwania". KRRiT reaguje

Po emisji odcinka widzowie tłumnie rzucili się do pisania skarg do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Agnieszka Glapiak, przewodnicząca KRRiT, w oświadczeniu zapowiedziała podjęcie działań.

W opinii widzów prezentowane w audycji zachowania przekroczyły granicę dopuszczalnej rozrywki, miały charakter publicznego upokarzania i psychicznego nękania. [...] Atakowane uczestniczki były mocno wzburzone, płakały, widać było mocne emocje, które nie zostały przez produkcję programu wyciszone, a wręcz przeciwnie - uczestniczki zebrano w jednym miejscu, gdzie były skazane na upust tych emocji, co dodatkowo podkręcało antagonizmy - przekazano w oświadczeniu.

Dr Agnieszka Glapiak zdecydowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego. Ma ono ocenić czy rzeczywiście doszło do naruszeń. Obecnie analizowane są treści, które zostały pokazane w programie oraz sposób jego realizacji.

