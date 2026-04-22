Ilona Felicjańska o wynagrodzeniu za "Królową przetrwania". Wzięła "za mało", ale i tak nie może narzekać

Aleksandra Kalita
2026-04-22 12:15

"Królowa przetrwania" to program, który wzbudza ogromne emocje. Jedną z dość nieoczywistych uczestniczek obecnego sezonu jest Ilona Felicjańska. Była modelka nie kryje, że do show trafiła po życiowych zawirowaniach. Teraz wyznała, że wynagrodzenie pozwoliło jej "stanąć na nogach". Wie również, że wynegocjowała zdecydowanie za małą kwotę.

"Królowa przetrwania" wróciła z trzecim sezonem!

"Królowa przetrwania" to polska wersja popularnego reality show, który w 2023 roku zadebiutował na kanałach grupy TVN. W programie grupa znanych pań porzuca wygodne życie, by walczyć o koronę tytułowej królowej. Podzielone na dwa obozy celebrytki muszą przetrwać w dżungli bez wygód i kontaktu ze światem. Czeka na nie dzika natura i wyzwania, które sprawdzają granice wytrzymałości.

Trzeci sezon trafił na ekrany początkiem marca. Tym razem o wygraną walczy aż 13 celebrytek w tym Dominika Rybak, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak, Izabela Macudzińska-Borowiak, Nicol Pniewska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Dominika Tajner, Monika Jarosińska, czy Sofi Sivokha. Niektóre z uczestniczek już pożegnały się z programem.

"Królowa przetrwania": Ilona Felicjańska trafiła do programu z odwyku

Fani nie ukrywali zaskoczenia, gdy udział w "Królowej przetrwania" potwierdziła Ilona Felicjańska. Była gwiazda modelingu ma za sobą burzliwą przeszłość, dlatego wydawało się, że woli unikać dalszych kontrowersji. A show TVN cieszy się popularnością głównie za sprawą wielu dram i spięć między uczestniczkami.

Felicjańska w reality show od swojego pierwszego odcinka pełni rolę liderki jednej z drużyn. Początkowo wydawała się być idealną kandydatką do tej roli, ale z czasem różnice między nią a młodszymi dziewczynami stała się coraz bardziej widoczna. O udziale w programie modelka opowiedziała niedawno w rozmowie z Marcinem Wolniakiem, prowadzącym podcast "Galaktyka Plotka".

Ilona Felicjańska o wynagrodzeniu z "Królowej przetrwania"

Jak wyznała, długo opierała się przed udziałem w show. Stwierdziła, że była już wtedy zmęczona życiem na świeczniku oraz całym show-biznesem. Do tego krótko przed wyjazdem na plan Ilona Felicjańska zakończyła terapię uzależnień. Jednak producenci nie odpuszczali i w końcu udało im się ją przekonać.

I powiedziałam: "Nie". Po czym oni powiedzieli: "No niech się pani zastanowi, bo być może pani udział jest potrzebny. Być może warto jest pokazać inny punkt widzenia". I to mnie przekonało, chociaż teraz, patrząc na to, co się dzieje dookoła, moja obecność tam jest nieoczywista - przyznała gwiazda programu.

W tamtym czasie zmagała się nie tylko z nałogami, ale również trudnym związkiem. Wynagrodzenie z "Królowej przetrwania" pozwoliło jej uzyskać stabilność finansową, dzięki której łatwiej było jej stanąć na nogi po tym, jak została z niczym. Dodała również, że wynegocjowała za małą stawkę.

Wiesz co, w tym momencie wiem, że powiedziałam zdecydowanie za mało, ale tak. No to jest program, za który dostaje się pieniądze, tylko nigdy nie wiesz, jaka to jest kwota wystarczająca - przyznała Ilona Felicjańska.

Dla mnie była to kwota, która pomogła mi stanąć na nogach, bo ja kolejny raz uciekłam z relacji z mężczyzną bez niczego, ale uciekłam żywa. Uciekłam po to, aby się ratować, aby wyjść z bardzo dużego bagna, w jakie pozwoliłam sobie spaść - dodała.

Czy jesteś mądrzejszy od uczestniczek "Królowej Przetrwania"?
Pytanie 1 z 16
Kim był Neil Armstrong?
