Nagrały nagą seniorkę w DPS-ie. Mąż jednej z opiekunek wrzucił wideo do sieci. Zapadł wyrok

W DPS-ie w Pułtusku doszło do bulwersującego incydentu: opiekunki nagrały nagą seniorkę podczas kąpieli.

Nagranie trafiło do internetu za sprawą męża jednej z opiekunek.

Sąd wydał wyrok w tej sprawie – sprawdź, jakie kary spotkały sprawców.

Skandal w DPS-ie w Pułtusku. Opiekunki nagrały nagą seniorkę

Sąd Rejonowy w Pułtusku 16 kwietnia 2026 roku wydał wyrok w bulwersującej sprawie dotyczącej naruszenia godności i prywatności pensjonariuszki Domu Pomocy Społecznej. Byłe pracownice placówki nagrały kobietę podczas kąpieli, utrwalając jej nagi wizerunek bez zgody. Jak ustalono, sytuacji towarzyszyły niestosowne zachowania: kobieta była podszczypywana, a sprawczynie robiły sobie żarty. Nagranie trafiło następnie do męża jednej z opiekunek, który opublikował je w internecie.

Na ławie oskarżonych zasiedli Karolina K. oraz Rafał K. Kobieta odpowiadała za podstępne utrwalenie nagiego wizerunku, mężczyzna za jego rozpowszechnianie w sieci bez zgody pokrzywdzonej. Oboje zostali skazani na 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres roku. Sąd zobowiązał ich również do przeproszenia pokrzywdzonej w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się wyroku oraz do zapłaty na jej rzecz po 7 tysięcy złotych tytułem nawiązki. Orzeczono także podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Aneta K. dobrowolnie poddała się karze

Sprawa sięga września 2023 roku. To wtedy dwie pracownice DPS nagrały seniorkę telefonem komórkowym w trakcie kąpieli. Materiał został przekazany kolejnej osobie, a 13 grudnia 2023 roku pojawił się w mediach społecznościowych, gdzie był dostępny publicznie przez około pół godziny. W toku śledztwa zabezpieczono telefony i nośniki danych, które poddano analizie biegłych z zakresu informatyki.

Zarzuty usłyszały dwie pracownice - Aneta K. i Karolina K. - oraz Rafał K., mąż jednej z nich. Żadna z tych osób wcześniej nie była karana. Aneta K. już wcześniej dobrowolnie poddała się karze. Została skazana na pół roku ograniczenia wolności z obowiązkiem prac społecznych oraz zapłatą zadośćuczynienia. Karolina K. i Rafał K. nie przyznali się do winy.

Prokuratura Rejonowa w Ostrowi Mazowieckiej uznała wydany wyrok za słuszny.

