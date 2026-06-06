Tragiczny wypadek podczas wędkowania. 41-latek nie żyje

Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyzna podczas zarzucania wędki mógł zahaczyć o przebiegającą nad akwenem napowietrzną linię średniego napięcia. W wyniku porażenia prądem doszło do nagłego zatrzymania krążenia.

Na miejsce skierowano Zespół Ratownictwa Medycznego. Ratownicy podjęli reanimację 41-latka, jednak mimo wysiłków nie udało się przywrócić jego funkcji życiowych. Lekarz stwierdził zgon.

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– Wskutek porażenia prądem doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Przybyły na miejsce Zespół Ratownictwa Medycznego podjął reanimację, jednak życia mężczyzny nie udało się uratować – przekazał Radiu Eska Piotr Szczepaniak, rzecznik policji w Krotoszynie.

Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Na miejscu pracowali policjanci grupy dochodzeniowo-śledczej. Trwa ustalanie dokładnych okoliczności tej tragedii.