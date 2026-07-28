28-letni Krystian przepadł bez śladu. Może być zdezorientowany i potrzebować pomocy!

Policjanci z Kalisza prowadzą poszukiwania Krystiana Praczyńskiego, mieszkańca osiedla Sulisławice. Mężczyzna zaginął 21 lipca. Około godziny 16.00–17.00 wyszedł z domu przy ulicy Romańskiej, a następnie odjechał autobusem.

Jak wynika z ustaleń, wysiadł przy ulicy Rzymskiej, w okolicy marketu Dino. Później oddalił się w nieznanym kierunku. Do tej pory nie wrócił do miejsca zamieszkania i nie nawiązał kontaktu z rodziną. Jego telefon pozostaje nieaktywny, a przy sobie nie ma żadnych dokumentów.

Zaginiony ma około 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie czarne włosy obcięte na irokeza oraz niebieskie oczy. Nosi okulary i może mieć zarost. Charakterystyczne jest również to, że w sytuacjach stresowych może być zdezorientowany i posługiwać się gwarą śląską.

W dniu zaginięcia ubrany był na czarno. Może mieć przy sobie dwie torby.

Policja zaznacza, że mężczyzna może wymagać pomocy medycznej. Wszystkie osoby, które widziały zaginionego lub wiedzą, gdzie może przebywać, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Kaliszu pod numerem 47 775 19 00. Każda informacja może mieć znaczenie dla odnalezienia mężczyzny.