Po raz trzeci nie zdał matury. 87-letni pan Józef nie kryje rozgoryczenia: „Oni krzywdzą ludzi”

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
2026-07-09 8:59

Józef Peruga (87 l.) z Kalisza, najstarszy maturzysta w Polsce, po raz trzeci nie zdał matury. - Zostałem znowu skrzywdzony, będę się odwoływał - mówi senior dziennikarce Super Expressu. Czy podejdzie do matury za rok?

Pan Józef urodził się w 1939 r. i jako małe dziecko, w czasie wojny, trafił do niemieckiego obozu w Łodzi. Na szczęście ocalał, zamieszkał w Kaliszu i tutaj skończył technikum. Potem pracował jako ślusarz, kierowca autobusów i przy produkcji dywanów, ale cały czas myślał o… maturze. 

Dla mnie wykształcenie zawsze było najważniejsze. Z wykształceniem żyje się łatwiej. Mi tej matury przez całe życie brakowało. Zawsze o niej marzyłem - mówi senior. 

Dlatego na emeryturze postanowił spełnić swoje marzenie. Za pierwszym razem (w 2024 roku) emeryt zaliczył egzaminy ustne, jednak pisemne testy z języka polskiego i matematyki okazały się dla niego zbyt trudne. Już wtedy zapowiedział jednak, że nie podda się i spróbuje ponownie w kolejnym roku. 

Uczyłem się systematycznie cały rok, ale tym razem miałem pomoc, zgłosiły się do mnie panie korepetytorki i już nie musiałem uczyć się sam - mówił Józef Peruga. 

Drugi raz - w 2025 roku - niestety również nie miał powodów do radości. Gdy podchodził w tym roku do matury, był umiarkowanym optymistą. Niestety, pan Józef znów nie świętuje. 

Nie zdałem w tym roku ani z polskiego, ani z matematyki, ani z języka niemieckiego - mówi wyraźnie smutny i rozczarowany.

Uważam, że zostałem skrzywdzony - dodaje i opowiada, że najgorzej poszło mu z języka polskiego.

Ale ja byłem zadowolony z mojej pracy, pisałem rozprawę o Lalce i o Reymoncie - mówi dziennikarce Super Expressu.

Senior najbliżej był zdania matury z matematyki. Tutaj zabrało naprawdę niewiele... Pan Józef zapowiada, że nie składa broni.

Będę się odwoływał - mówi. 

87-letni Józef Peruga siedzi w ławce szkolnej podczas matury. O losach seniora przeczytasz na SE.
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Czy myśli o podejściu do egzaminu dojrzałości w przyszłym roku, gdyby odwołanie się od wyników nic nie dało?

Zastanowię się - mówi Super Expressowi smutnym głosem. 

Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) w środę, 8 lipca ogłosiła, że 81,1 procent tegorocznych maturzystów zdało wszystkie egzaminy. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, trzeba było zdobyć minimum 30 procent punktów z każdego przedmiotu obowiązkowego. Nie udało się to co piątemu maturzyście, w tym panu Józefowi. 

Moim zdaniem oni krzywdzą ludzi - dodaje na koniec najstarszy maturzysta w Polsce.

2025_05_05_Matura Short
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