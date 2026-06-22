"Odświeżał" przeterminowane jedzenie! Mowa o kilkunastu tonach

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
Grzegorz Kluczyński
Konsultacja: Grzegorz Kluczyński
2026-06-22 14:10

Skandal w Kaliszu! Kilkanaście ton przeterminowanego jedzenia miało trafić ponownie na stoły! Śledczy z południa Wielkopolski zatrzymali 59-latka, który kupował żywność z upływającym terminem ważności i ponownie - z nową datą - wprowadzał ją na rynek.

Surowe kawałki mięsa z przyprawami i gałązkami rozmarynu, ułożone na dużych zielonych liściach, z niewyraźnymi elementami otoczenia w tle, symbolizujące problem nieświeżej żywności. Więcej o skandalu odświeżania przeterminowanego jedzenia przeczytasz na naszym portalu.
Autor: Pexels.com

Przeterminowane produkty trafiały do sprzedaży

W miejscowości Beznatka pod Kaliszem policja odnalazła hale i magazyny z przeterminowaną żywnością. Jedzenie miało trafiać do obrotu po przepakowaniu i zmianie daty. Zupy w proszku, ciastka, sery były przeterminowane czasem nawet o kilka lat, ale dzięki procesowi przepakowywania dostawały „nowe życie”. Z oryginalnych opakowań usuwano daty i numery seryjne, przyklejano nowe etykiety i tak przygotowane sprzedawano na bazarach. Według lokalnych mediów, które jako pierwsze napisały o procederze takiemu procesowi „uzdatniania” poddawane było również… mięso!

Polecany artykuł:

Niemcy załamani. Truskawkowa plaga zatacza coraz szersze kręgi!

59-latek z zarzutami

Policjanci z Wydziału do Walki z przestępczością ekonomiczną natrafili na taką żywność właśnie na jednym z kaliskich targowisk. W tej sprawie trzy zarzuty, dotyczące naruszenia ustawy o bezpieczeństwie żywności oraz karno-skarbowe, usłyszał 59-latek z powiatu kaliskiego.

Mężczyzna dokonywał na różnych giełdach internetowych zakupu artykułów z upływającym terminem ważności, a następnie zlecał usuwanie oryginalnych znaków identyfikacyjnych w postaci zalecanych dat do spożycia na etykietach produktów spożywczych, w miejsce których nanoszono, dokonując nadruków maszynowych, fikcyjne daty przydatności i numery partii - mówi Super Expressowi Maciej Meler z Prokuratury Okręgowej w Ostrowie.

Co mu grozi?

Sprawą - oprócz policji i prokuratury zajmuje się też Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kaliszu. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia.

Sonda
Co robisz z przeterminowanym produktem?
Frymark Bydgoski, czyli zdrowa żywność na wyciągnięcie ręki
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SANEPID
POLICJA
ZARZUTY
JEDZENIE