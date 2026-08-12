Mieszkańcy usłyszeli przerażający huk! Wielki dźwig nagle runął

Kalisz: 20-metrowy żuraw budowlany runął na samochody

Jak wspominaliśmy na początku artykułu - do wypadku doszło podczas budowy jednego z bloków na Wzgórzach Kalisza. W środowy poranek, 12 sierpnia, 20-metrowy dźwig nagle zaczął się chwiać i przewrócił się na samochody zaparkowane w pobliżu. Jak przekazał dziennikarzom mł. kpt. Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków uszkodzonych jest kilka pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało. Jedno z aut zostało nawet - siłą uderzenia - przewrócone na bok. Wiadomo już, że żuraw aby w pełni automatyczny, nie kierował nim pracownik z wieży żurawia.

Na szczęście, nikt nie ucierpiał. Katastrofą budowlaną będą zajmować się teraz również śledczy, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak doszło do wypadku. Na zdjęciach, które zamieszczamy w materiale widać skalę zagrożenia.

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