Mieszkańcy usłyszeli przerażający huk! Wielki dźwig nagle runął

Ewa Ruszkiewicz
Ewa Ruszkiewicz
eitor
2026-08-12 12:26

To nie był spokojny poranek w Kaliszu (województwo wielkopolskie). W środę (12 sierpnia), wielki budowlany żuraw runął na samochody. Do zdarzenia doszło podczas budowy bloku. Szczegóły w artykule na se.pl.

Kalisz: 20-metrowy żuraw budowlany runął na samochody

Jak wspominaliśmy na początku artykułu - do wypadku doszło podczas budowy jednego z bloków na Wzgórzach Kalisza. W środowy poranek, 12 sierpnia, 20-metrowy dźwig nagle zaczął się chwiać i przewrócił się na samochody zaparkowane w pobliżu. Jak przekazał dziennikarzom mł. kpt. Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków uszkodzonych jest kilka pojazdów, jednak nikomu nic się nie stało. Jedno z aut zostało nawet - siłą uderzenia - przewrócone na bok. Wiadomo już, że żuraw aby w pełni automatyczny, nie kierował nim pracownik z wieży żurawia.

Na szczęście, nikt nie ucierpiał. Katastrofą budowlaną będą zajmować się teraz również śledczy, by znaleźć odpowiedź na pytanie, jak doszło do wypadku. Na zdjęciach, które zamieszczamy w materiale widać skalę zagrożenia.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].

Przewrócony samochód pod żurawiem, na miniaturze widać zniszczone auto. O katastrofie w Kaliszu przeczytasz w SE.
Galeria zdjęć 4

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