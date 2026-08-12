81-letni gwiazdor muzyki przeszedł operację! Artysta odwołuje koncerty

Rod Stewart to jeden z największych brytyjskich artystów muzycznych wszech czasów. Debiutował w początkach lat 60., jednak to nawiązanie w 1967 roku współpracy z zespołem Jeffa Becka okazało się być dla niego przełomowe. Już po dwóch latach Stewart podjął decyzję o rozpoczęciu kariery solowej, w ramach której wylansował takie przeboje, jak Maggie May, Sailing, Da Ya Think I'm Sexy? czy All for Love we współpracy z Bryanem Adamsem i Stingiem.

Choć Rod Stewart skończył w styczniu tego roku 81 lat, to wciąż pozostaje niezwykle aktywny zawodowo. Jego dyskografię zamyka album Swing Fever z 2024 roku, do tego artysta nadal koncertuje. Już od jakiegoś czasu jednak zaznacza on, że ma w planach ograniczenie nieco tej konkretnej formy swojej działalności - powodem są kwestie zdrowotne.

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Co się dzieje z Rodem Stewartem?

W ostatnich miesiącach do przestrzeni publicznej regularnie trafiają niepokojące informacje o problemach zdrowotnych artysty. Przypominamy, że w czerwcu szerokim echem odbił się koncert, w trakcie którego Rod Stewart omal nie zemdlał na scenie, a ostatecznie został mu podany tlen - i to na oczach zebranej widowni.

Rod Stewart odwołuje koncerty

Teraz, po upływie niecałych dwóch miesięcy, świat kolejny raz obiegły wieści o komplikacjach wokół Roda Stewarta. Na kontach artysty w mediach społecznościowych pojawiło się oficjalne oświadczenie, w którym poinformował on, że jest zmuszony odwołać wszystkie zaplanowane na najbliższy miesiąc koncerty.

Powodem takiego stanu rzeczy jest fakt, iż całkiem niedawno przeszedł on zabieg wszczepienia stentu. Choć był on rutynowy, to Stewart musi skupić się obecnie na rekonwalescencji. Ta na szczęście, zdaniem lekarzy, przebiega w pełni pomyślnie i tylko kwestią czasu ma być powrót wokalisty na scenę.

Po dalszej ocenie medycznej, Sir Rod Stewart pomyślnie przeszedł rutynowy zabieg wszczepienia stentu wieńcowego. Lekarze są zadowoleni z jego powrotu do zdrowia, a Rod czuje się bardzo dobrze i powrócił do normalnych, codziennych aktywności. Zgodnie z zaleceniem lekarzy, poświęci on kolejne cztery tygodnie na rekonwalescencję i odzyskanie pełnej sprawności przed powrotem na scenę. Niestety, oznacza to, że nie będzie mógł kontynuować swojej obecnej trasy koncertowej. Informacje dotyczące koncertów, których dotyczy ta sytuacja, zostaną przekazane przez odpowiednich promotorów i organizatorów - brzmi oficjalne oświadczenie.

Czuję się już lepiej i jestem na dobrej drodze do wyzdrowienia. Chcę podziękować lekarzom, pielęgniarkom i wszystkim, którzy tak wspaniale się mną zaopiekowali. Jestem głęboko zawiedziony, że ominął mnie te koncerty i przepraszam, że zawiodłem moich fanów, ale nie mogę się doczekać powrotu na scenę i ponownego spędzenia z wami czasu - zadeklarował Rod Stewart.