Ewelona wyjęła implanty z piesi. Czy planuje też usunąć je z pupy?

Kim jest Ewelona?

Ewelina "Ewelona" Kubiak to celebrytka i influencerka, która zyskała rozgłos w 2013 roku jako jedna z najbarwniejszych uczestniczek reality show "Warsaw Shore” w MTV. Znana z wyrazistego charakteru, przekuła telewizyjną popularność w pozycję w mediach społecznościowych. Obecnie zarabia na współpracach reklamowych na Instagramie oraz występuje na galach freak fight (m.in. Fame MMA i Prime Show MMA). Zyskała też popularność wśród nowych widzów dzięki udziałowi w pierwszym sezonie "Królowej Przetrwania". Później została bez "bosską" w jednym z sezonów Warsaw Shore.

Ewelona i jej operacje plastyczne

Ewelona słynie z drastycznych zmian wizerunku, do których doszło w wyniku licznych zabiegów chirurgii estetycznej. Przeszła m.in. korektę nosa, operacje piersi, liposukcję oraz modelowanie pośladków.

W 2020 roku, po serii zabiegów w klinice w Turcji, doszło u niej do ciężkiego zakażenia gronkowcem i martwicy tkanek. Celebrytka spędziła wiele tygodni w szpitalu, walcząc o życie i przechodząc wycieńczające leczenie naprawcze.

"Warsaw Shore". Metamorfozy uczestników kontrowersyjnego show

Ewelona rezygnuje z implantów piersi. A co z pupą?

Ewelona po zakażeniu bakterią zaczęła przestrzegać swoich fanów przed operacjami plastycznymi, chociaż sama od nich nie stroniła. W sierpniu 2026 Ewelona jednak wyznała, że postanowiła pozbyć się swoich implantów piersi. Zrobiła przy tym delikatny lifting, ale od teraz będzie miała swoje naturalne. Z rozmiaru H zeszła na miseczkę D.

- Zdecydowałam się na wyjęcie implantów i lifting ponieważ źle czułam się w tamtych piersiach, były źle zrobione - powiedziała Ewelina.

Zastanawiała się długo, czy planuje ponownie kiedyś mieć implanty w biuście.

- Na początku po wyjęciu przeżyłam szok. Było mi bardzo dziwnie, nie czułam się sobą, ale z dnia na dzień ten efekt naprawdę bardzo mi się podoba. Uważam, że wyglądam jakbym miała po prostu mniejszy implant. Na dziś nie planuję wkładać implantów. Niestety, dostałam już wiadomości od koleżanek, że piersi opadają po lifcie i nie ma już później tego efektu co jest do pół roku/u drugiej koleżanki do roku - jeśli będzie taka sytuacja i u mnie, nie wykluczam wsadzenia małego implantu - napisała Ewelina.

Przez lata krążyły doniesienia w mediach, że kobieta ma również implany w pośladkach. Postanowiła to sprostować i odnieść się do kwestii tego, czy planuje coś zmienić.

- Nie mam w d*pie implantów, to po pierwsze. Po drugie po co miałabym rezygnować z dobrze zrobionej d*py?