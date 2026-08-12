Od rockowej nastolatki do prawdziwej diwy. Tak zmieniała się Ewa Farna

Anna Szubińska
Anna Szubińska
2026-08-12 9:16

Ewa Farna dorastała właściwie na oczach swoich fanów. Kiedy zaczynała karierę, była nastolatką z charakterystyczną grzywką, rockowym pazurem i energią, której trudno było nie zauważyć. Dziś, w dniu 33. urodzin, jest dojrzałą artystką, żoną i mamą, która doskonale wie, kim jest i nie boi się podkreślać tego także swoim wizerunkiem. Przez te wszystkie lata zmieniały się fryzury, sceniczne stroje i styl, ale jedno pozostało niezmienne – Ewa Farna zawsze szła własną drogą.

Zaczynała jako 13-latka. Szybko zrobiło się o niej głośno

Trudno uwierzyć, że Ewa Farna jest obecna na scenie już od dwóch dekad. Urodziła się 12 sierpnia 1993 roku w Trzyńcu, a jej talent dostrzeżono, gdy miała zaledwie 11 lat. Jako 13-latka zadebiutowała na czeskim rynku singlem "Měls mě vůbec rád", a jej kariera błyskawicznie nabrała tempa. Niedługo później zaczęła podbijać również Polskę.

Ówczesna Ewa wyglądała zupełnie inaczej niż dziś. W jej wizerunku było sporo młodzieżowego luzu – jeansy, T-shirty, sportowe dodatki, kolorowe ubrania, cięższe buty, a do tego charakterystyczne fryzury i mocno rockowy klimat. Nie próbowała wyglądać na starszą, niż była. Na scenie przypominała dziewczynę, którą równie dobrze można było spotkać na szkolnym korytarzu, tyle że z mikrofonem w dłoni i potężnym głosem.

W Polsce prawdziwym przełomem okazało się "Cicho". Utwór rozpoczął kolejny ważny etap jej kariery, zdobywał nagrody, a z czasem został nawet uhonorowany tytułem polskiego hitu dekady. Dla wielu osób właśnie Ewa z czasów "Cicho", z długimi włosami, mocniejszym makijażem i rockowymi stylizacjami, pozostaje jednym z najbardziej charakterystycznych obrazów początku jej kariery.

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Z nastolatki w świadomą siebie kobietę

Z każdym kolejnym rokiem wizerunek Farnej stawał się coraz bardziej kobiecy. Pojawiały się eleganckie sukienki, wysokie obcasy, bardziej dopracowane fryzury i coraz odważniejsze stroje sceniczne. Jednocześnie wokalistka nigdy nie zamknęła się w jednym stylu.

Potrafiła pojawić się na czerwonym dywanie w efektownej kreacji, a chwilę później wyjść na scenę w szerokich spodniach, marynarce albo stroju z wyraźnym rockowym charakterem. Eksperymentowała z długością i kolorem włosów, makijażem, dodatkami i modą. Raz było bardzo glamour, innym razem swobodnie i niemal sportowo. Ta zmienność stała się jednym z jej znaków rozpoznawczych. Farna nie sprawiała wrażenia artystki, która za wszelką cenę chce dopasować się do obowiązującego wyobrażenia o gwieździe pop.

Z biegiem czasu coraz mocniej było też widać jej pewność siebie. Nie tylko na scenie. Ewa zaczęła głośniej mówić o presji związanej z wyglądem kobiet i o tym, że nie zamierza podporządkowywać swojego życia cudzym oczekiwaniom. To również miało przełożenie na jej styl – coraz częściej wybierała rzeczy wyraziste, efektowne i po prostu "swoje".

Dziś trudno pomylić ją z kimkolwiek innym

W międzyczasie zmieniło się także jej życie prywatne. Ewa Farna związała się z muzykiem Martinem Chobotem, za którego wyszła, a para doczekała się dwojga dzieci. Macierzyństwo nie zatrzymało jednak jej kariery. Przeciwnie – Farna weszła w kolejny jej etap jako znacznie bardziej dojrzała i świadoma artystka. Dziś jej sceniczne stylizacje bywają spektakularne. Są kolory, cekiny, nietypowe kroje, oversize, błysk i mocne dodatki. Raz Farna wygląda jak prawdziwa popowa diwa, innym razem wraca do rockowego luzu, od którego wszystko się zaczęło.

A jednocześnie jej pozycja jest dziś zupełnie inna niż przed laty. Z dziewczyny rozpoczynającej karierę jako 13-latka wyrosła artystka, która sama produkuje swoje projekty i od lat utrzymuje silną pozycję zarówno na polskiej, jak i czeskiej scenie. W 2026 roku wydała album "ADHD POP", a jej oficjalna biografia odnotowuje kolejny ogromny sukces – sprzedaż biletów na trzy koncerty na stadionie Eden w Pradze.

Patrząc na zdjęcia Ewy Farnej sprzed kilkunastu lat i te najnowsze, różnica jest ogromna. Ale chyba właśnie dlatego taka galeria działa najlepiej – zamiast jednej spektakularnej "metamorfozy" pokazuje kolejne etapy dorastania kobiety, którą publiczność poznała jeszcze jako dziecko.

12 sierpnia Ewa Farna kończy 33 lata. Zmieniło się niemal wszystko – fryzury, moda, sceniczne kostiumy i życiowe role. Tylko energia, z którą wchodzi na scenę, pozostała zadziwiająco podobna.

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EWA FARNA