Na Krupówkach znów to samo. Wrócili po przerwie

Muzycy znów pojawili się na Krupówkach

W ostatnim czasie turyści spacerujący po centrum Zakopanego mogli ponownie natknąć się na ulicznych muzyków. Romską kapelę nagrano podczas występu na Krupówkach. W repertuarze znalazła się m.in. piosenka "Ona lubi pomarańcze". Nagranie trafiło do mediów społecznościowych i szybko przyciągnęło uwagę internautów. Na nagraniu widać zarówno przechodniów, którzy zatrzymują się, by posłuchać muzyki, jak i osoby, które mijają kapelę bez większego zainteresowania. Jedna z turystek zdecydowała się również wrzucić muzykom pieniądze.

Krupówki znów podzieliły internautów

Powrót muzyków wywołał reakcje komentujących. Dla części internautów uliczne występy są jednym z elementów atmosfery Zakopanego i przypominają o dawnym, bardziej folklorystycznym charakterze miasta.

Nie wszystkim jednak taka forma rozrywki odpowiada. W komentarzach pojawiają się również głosy dotyczące repertuaru, sposobu występowania oraz tego, czy muzycy mają odpowiednie zgody na prowadzenie działalności w tym miejscu. To właśnie kwestia zasad obowiązujących na Krupówkach od dłuższego czasu budzi emocje.

Na Krupówkach obowiązują szczególne zasady

Warto zaznaczyć, że Krupówki nie są zwykłą miejską ulicą. Znajdują się na obszarze Parku Kulturowego, dlatego działalność prowadzona w przestrzeni publicznej podlega określonym regulacjom. Dotyczy to również ulicznych występów artystycznych. Muzycy, którzy chcą legalnie występować w tym miejscu, muszą spełnić wymagania określone przez obowiązujące przepisy.

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Romowie na Krupówkach. Jak reagują turyści?

Obecność romskich muzyków na Krupówkach od lat przyciąga uwagę turystów. Jedni traktują ich występy jako część kolorytu Zakopanego, a inni podchodzą do takich występów z rezerwą i nie są zainteresowani słuchaniem ulicznych artystów. Reakcje są więc różne — od zaciekawienia i sympatii po obojętność czy krytykę.