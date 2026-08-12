Na Krupówkach znów to samo. Wrócili po przerwie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-12 4:21

Na jednej z najbardziej znanych ulic Zakopanego znów pojawili się romscy muzycy. Ich występ został nagrany przez turystę, a film szybko zaczął zdobywać popularność w sieci. Dla części osób to dobrze znany element zakopiańskiego krajobrazu, inni reagują na niego znacznie bardziej krytycznie.

Muzyk grający na instrumencie na środku deptaku w Zakopanem. O powrocie kapeli na Krupówki przeczytasz na SE.
Autor: Patryk Kosmider/ Shutterstock

Muzycy znów pojawili się na Krupówkach

W ostatnim czasie turyści spacerujący po centrum Zakopanego mogli ponownie natknąć się na ulicznych muzyków. Romską kapelę nagrano podczas występu na Krupówkach. W repertuarze znalazła się m.in. piosenka "Ona lubi pomarańcze". Nagranie trafiło do mediów społecznościowych i szybko przyciągnęło uwagę internautów. Na nagraniu widać zarówno przechodniów, którzy zatrzymują się, by posłuchać muzyki, jak i osoby, które mijają kapelę bez większego zainteresowania. Jedna z turystek zdecydowała się również wrzucić muzykom pieniądze.

Polecany artykuł:

Wielki wysyp grzybów. Najwięcej zbiorów jest w tym regionie

Krupówki znów podzieliły internautów

Powrót muzyków wywołał reakcje komentujących. Dla części internautów uliczne występy są jednym z elementów atmosfery Zakopanego i przypominają o dawnym, bardziej folklorystycznym charakterze miasta.

Nie wszystkim jednak taka forma rozrywki odpowiada. W komentarzach pojawiają się również głosy dotyczące repertuaru, sposobu występowania oraz tego, czy muzycy mają odpowiednie zgody na prowadzenie działalności w tym miejscu. To właśnie kwestia zasad obowiązujących na Krupówkach od dłuższego czasu budzi emocje.

Na Krupówkach obowiązują szczególne zasady

Warto zaznaczyć, że Krupówki nie są zwykłą miejską ulicą. Znajdują się na obszarze Parku Kulturowego, dlatego działalność prowadzona w przestrzeni publicznej podlega określonym regulacjom. Dotyczy to również ulicznych występów artystycznych. Muzycy, którzy chcą legalnie występować w tym miejscu, muszą spełnić wymagania określone przez obowiązujące przepisy.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Arab wjechał na Krupówki i wywołał sensację. Musiała interweniować policja! Ten błąd zdarza się coraz częściej

Zakopane. Arab wjechał na Krupówki i wywołał sensację. Musiała interweniować policja! Ten błąd zdarza się coraz częściej
Galeria zdjęć 3

Romowie na Krupówkach. Jak reagują turyści?

Obecność romskich muzyków na Krupówkach od lat przyciąga uwagę turystów. Jedni traktują ich występy jako część kolorytu Zakopanego, a inni podchodzą do takich występów z rezerwą i nie są zainteresowani słuchaniem ulicznych artystów. Reakcje są więc różne — od zaciekawienia i sympatii po obojętność czy krytykę.

QUIZ wiedzy o Zakopanem. Jak dobrze znasz polską stolicę gór?
Pytanie 1 z 10
Co znajduje się w herbie Zakopanego?
Zakopane konie morskie oko
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRUPÓWKI
ZAKOPANE