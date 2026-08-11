Ten kleszcz zawiera neurotoksyny. Jest najgroźniejszy na świecie

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-08-11 21:31

Kleszcze kojarzą się przede wszystkim z boreliozą i innymi chorobami odkleszczowymi. Istnieje jednak gatunek, którego zagrożenie wynika z zupełnie innego mechanizmu. Ixodes holocyclus produkuje w gruczołach ślinowych silne neurotoksyny. Mogą one prowadzić do postępującego paraliżu.

Dwa kleszcze na dłoni, w tym jeden mocno opity krwią. O kleszczu paraliżującym przeczytasz na SE.
Autor: Bjørn Christian Tørrissen / CC BY-SA 3.0

Niepozorny pajęczak o bardzo silnym działaniu

Ixodes holocyclus, nazywany australijskim kleszczem paraliżującym, występuje przede wszystkim na wschodnim wybrzeżu Australii. Szczególnie związany jest z obszarami Queenslandu i Nowej Południowej Walii, a jego obecność odnotowywano także we wschodniej części Wiktorii. Niebezpieczny jest przede wszystkim ze względu na toksyny obecne w jego ślinie. Należą one do grupy określanej jako holocyklotoksyny.

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Toksyna kleszcza blokuje komunikację między nerwami a mięśniami

Mechanizm działania tych substancji jest wyjątkowo groźny. Holocyklotoksyny zaburzają uwalnianie acetylocholiny w połączeniach nerwowo-mięśniowych. To właśnie ten neuroprzekaźnik odpowiada m.in. za przekazywanie sygnałów potrzebnych do prawidłowego skurczu mięśni.

W efekcie pojawia się postępujące osłabienie, a następnie wiotki paraliż. Objawy mogą mieć charakter wstępujący - zaczynają się od słabszych mięśni, a z czasem mogą obejmować kolejne partie ciała. Największe zagrożenie pojawia się wtedy, gdy toksyna zaczyna wpływać na mięśnie niezbędne do oddychania. W ciężkich przypadkach paraliż może objąć mięśnie oddechowe, prowadząc do niewydolności oddechowej.

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Jeden kleszcz może być poważnym zagrożeniem

Siła działania Ixodes holocyclus sprawiła, że gatunek ten jest określany jako jeden z najgroźniejszych a świecie. Dodatkowo warto pamiętać, że pajęczak ten może atakować również zwierzęta, w tym psy i koty. W ciężkich przypadkach zwierzęta mogą wymagać intensywnego leczenia, w tym mechanicznego wspomagania oddychania. Nieleczony paraliż może zakończyć się śmiercią z powodu niewydolności oddechowej.

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