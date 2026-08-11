To jego wybrał papież. Polski kardynał wszedł w skład specjalnego organu

Alicja Franczuk
Alicja Franczuk
PAP
PAP
2026-08-11 20:51

Ważna wiadomość z Watykanu! Kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski, wszedł w skład specjalnego organu Kurii Rzymskiej. Papież Leon XIV mianował go członkiem Rady ds. Ekonomii, która od 2014 roku czuwa nad gospodarczym i finansowym sercem Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.

Uśmiechnięty kardynał Grzegorz Ryś w białej piusce i koloratce. O jego nowej roli w Watykanie przeczytasz na SE.
Autor: Vatican News Papież Leon

Kardynał Ryś i kto jeszcze? Jest decyzja papieża

Informację o tej zaszczytnej nominacji Watykan przekazał we wtorek, 11 sierpnia. Nowymi członkami Rady ds. Ekonomii, poza metropolitą krakowskim kardynałem Grzegorzem Rysiem, zostali również kardynał Ladislav Nemet z Serbii, kard. Jean-Paul Vesco z Algierii, kard. Roberto Repole z Włoch.

Co więcej, papież Leon XIV zdecydował, że na stanowisku koordynatora Rady pozostanie kardynał Reinhard Marx, metropolita Monachium i Fryzyngi, a wicekoordynatora - niemiecka profesorka Charlotte Kreuter-Kirchhof z uniwersytetu w Duesseldorfie.

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Nie tylko duchowni

Warto podkreślić, że nominacje otrzymali nie tylko wysoko postawieni duchowni. Zaszczytu dostąpili również świeccy eksperci i naukowcy z kilku krajów, wśród których znalazł się m.in. francuski biznesmen Denis Duverne z Francuskiej Fundacji Badań Medycznych, znany z działalności filantropijnej.

Z kolei według doniesień serwisu vaticannews.va, w gronie nominowanych są również wybitni naukowcy: Gisela Liechtenstein, dyrektor generalna Industrie und Finanzkontor Etablissement; Paolo Nusiner, dyrektor generalny Dyrekcji ds. Spraw Ogólnych Dykasterii ds. Komunikacji oraz Elena Wettstein Principato, kierownik ds. zarządzania sprzedażą w Europe International w ramach UBS Group AG.

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GRZEGORZ RYŚ
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