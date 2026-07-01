Kardynał Grzegorz Ryś rzuca wyzwanie wiernym! "Róbcie rano pompki"

Kardynał Grzegorz Ryś zaprasza na pielgrzymkę i zachęca do ćwiczeń

Przed 46. Pieszą Pielgrzymką Krakowską metropolita krakowski nie ogranicza się wyłącznie do spraw duchowych. Kardynał Ryś z uśmiechem zdradza swoje metody przygotowań do marszu na Jasną Górę i motywuje wiernych do podjęcia podobnego wysiłku. Przekonuje, że odpowiednia forma to klucz do sukcesu na szlaku i sam daje dobry przykład.

To będzie bardzo piękny czas. Trochę trzeba poćwiczyć. Ja już ćwiczę. Was też namawiam. Róbcie rano pompki i przysiady, albo przynajmniej chodźcie dziennie po 5 kilometrów. Wtedy jest szansa, że nie tylko wyjdziemy, ale także szczęśliwie dojdziemy - stwierdził kardynał Grzegorz Ryś, metropolita krakowski.

Tegoroczna wędrówka rozpocznie się tradycyjnie mszą świętą, zaplanowaną na 6 sierpnia, na godzinę 7:00. Liturgia odbędzie się na Wzgórzu Wawelskim. Po jej zakończeniu wierni rozpoczną swój wielodniowy marsz, który potrwa niespełna tydzień. Zwieńczenie trudów wędrówki przewidziano na 11 sierpnia. Wówczas wierni staną przed obrazem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

46. Piesza Pielgrzymka Krakowska. Jak wyglądają zapisy?

Organizatorzy przewidzieli dwie drogi rejestracji dla przyszłych pątników. Chętni mogą korzystać z możliwości zgłoszenia swojego udziału drogą internetową, która funkcjonuje już od maja. Z kolei od początku czerwca otwarte są również możliwości zapisu w lokalnych parafiach, co ułatwia zdobycie dokładnych instrukcji od koordynatorów i księży.

Jest to piękny czas bycia razem, bycia blisko siebie. Pielgrzymka jest bardzo pięknym obrazem Kościoła i zapraszam wszystkich, żebyśmy tego Kościoła właśnie w takiej formie doświadczyli, a potem przenieśli to doświadczenie do naszych parafii - dodał kardynał Grzegorz Ryś.

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