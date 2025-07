Proboszcz z Tarnowa mistrzem świata księży. Wygrał turniej w USA

Pracujący w Tarnowie duchowny został mistrzem świata księży w tenisie ziemnym! Ks. Bogusław Skotarek, proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, wygrał globalny czempionat rozgrywany w amerykańskim mieście Kansas City. W zawodach wzięło udział prawie 30 księży, a najlepszym wśród nich okazał się właśnie reprezentant diecezji tarnowskiej.

- Były dwie kategorie wiekowe: do 65 lat i 65+. Każdy z nas musiał rozegrać kilka meczy, żeby dojść do finału. Ja rozegrałem 7 meczów, tak się dobrze złożyło, że wszystkie udało mi się zwyciężyć. W finale spotkałem się z księdzem reprezentującym Filipiny. Ten mecz był najtrudniejszym w całym turnieju, bo to bardzo dobry zawodnik, od wielu lat grający w tenisa - powiedział radiu RDN Małopolska ks. Bogusław Skotarek.

Po powrocie proboszcza do Tarnowa, dumni parafianie przygotowali dla niego niespodziankę. Ksiądz Bogusław otrzymał tort ze zdjęciem upamiętniającym jego tryumf w mistrzostwach księży. Tarnowską parafią ks. Skotarek kieruje od 2020 r. Wcześniej był proboszczem w Krynicy-Zdroju i Siemiechowie.

Został tenisistą przez problemy zdrowotne

Okazuje się, że zamiłowanie ks. Skotarka do tenisa ziemnego wzięło się z... kłopotów zdrowotnych. Przygoda duchownego ze sportem trwa od kilkunastu lat.

- Zainteresowanie tenisem pojawiło się około 13-14 lat temu. (...) Bardzo mi ten sport pomaga w wielu sprawach. W pewnym momencie swojego życia byłem w trudnej sytuacji zdrowotnej, chodzi o chory kręgosłup. Ktoś mi doradził, że albo będzie ruch, albo będą poważne kłopoty. Ten tenis, w pewnym sensie, wyrwał mnie z tego uścisku choroby kręgosłupa, za co jestem Panu Bogu i wszystkim ludziom dobrej woli wdzięczny - powiedział duchowny radiu diecezjalnemu.

Kto wie, być może po takim sukcesie ks. Bogusława, na wspólny mecz zaprosi go papież Leon XIV, będący wielkim fanem tenisa lub Iga Świątek, która w dniu tryumfu proboszcza w Kansas City sama wygrała najbardziej prestiżowy turniej tenisowy na świecie, czyli Wimbledon.

