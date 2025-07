Ten miliarder to najbogatsza osoba urodzona w Tarnowie. Dorobił się na współpracy z Elonem Muskiem

Majątek urodzonego w Tarnowie przedsiębiorcy jest wyceniany na kwotę 5,5 miliarda złotych, co czyni go najbogatszym Małopolaninem i daje mu dziesiąte miejsce na liście najbogatszych Polaków tygodnika "Wprost". Majątek zbił w Stanach Zjednoczonych, gdzie jego wspólnikiem był między innymi Elon Musk. Z ekscentrycznym multimiliarderem łączy go marzenie o eksploracji kosmosu.

i Autor: Brian Solis/CC BY 2.0/wikipedia Łukasz Nosek