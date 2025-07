Setki milionów przeszły mu koło nosa, ale i tak może skakać z radości. Polak zgarnął fortunę w Eurojackpot

Ostatnie losowanie Eurojackpot nie przyniosło rozbicia ogromnej, bo 260-milionowej kumulacji. Padło za to kilka wysokich wygranych II, III i IV stopnia. Wśród graczy, do których szczęście uśmiechnęło się tylko częściowo, jest także gracz z Polski. Mimo, że dziesiątki, a nawet setki milionów złotych przeszły mu koło nosa, to i tak ma ogromne powody do radości, a na jego konto wpłynie pokaźnych rozmiarów przelew. Gdzie padła wygrana i ile pieniędzy wygrał Polak?

