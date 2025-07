Policja ostrzega przed niebezpieczną grą. Ludzie tracą ogromne pieniądze

Jak działają oszuści na "trzy kubki"? Policja ostrzega!

Mechanizm działania oszustów jest zawsze podobny. Wykorzystują oni chęć szybkiego zarobku i naiwność potencjalnych ofiar. Na czym polega gra w „trzy kubki”?

Zasady gry: Na pierwszy rzut oka zasady są proste: należy obstawić, pod którym z trzech kubków znajduje się piłeczka.

Na pierwszy rzut oka zasady są proste: należy obstawić, pod którym z trzech kubków znajduje się piłeczka. Grupa wsparcia: W proceder zaangażowana jest grupa osób. Jedna osoba zaprasza przechodniów do gry, a reszta udaje tłum kibicujący i zainteresowany wygraną.

W proceder zaangażowana jest grupa osób. Jedna osoba zaprasza przechodniów do gry, a reszta udaje tłum kibicujący i zainteresowany wygraną. Manipulacja: Osoba prowadząca grę zręcznie przestawia kubki, wprowadzając zamieszanie i utrudniając odgadnięcie położenia piłeczki.

Osoba prowadząca grę zręcznie przestawia kubki, wprowadzając zamieszanie i utrudniając odgadnięcie położenia piłeczki. Wygrana pozorna: Często zdarza się, że podstawiona osoba wygrywa, aby zachęcić innych do udziału w grze.

Policja wyłapuje oszustów

W nadmorskich kurortach już pojawili się pierwsi oszuści, którzy próbują wyłudzić od turystów pieniądze, zachęcając ich do wzięcia udziału w grze. Policjanci z IV Kompanii Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie interweniowali w centrum Sarbinowa (woj. zachodniopomorskie), gdzie ujawnili grupę osób organizujących grę w „trzy kubki”.

- Funkcjonariusze ustalili, że osoby te próbowały wciągnąć przechodniów w grę, podszywając się pod przypadkowych zwycięzców i sztucznie podbijając emocje wokół zabawy - tłumaczy nadkom. Monika Kosiec z koszalińskiej policji. - W rzeczywistości jest to jednak wyrafinowane oszustwo, którego celem jest wyłudzenie pieniędzy. W opisanym przypadku interwencja policjantów doprowadziła do zabezpieczenia przedmiotów służących do gry oraz ukarania organizatora mandatem karnym.

Jak ustrzec się przed oszustwem na "trzy kubki"?

Policja apeluje o zachowanie ostrożności i stosowanie się do poniższych zasad:

Nie bierz udziału w grach ulicznych: Niezależnie od tego, jak łatwa wydaje się gra, jest ona zaplanowana tak, byś na końcu stracił pieniądze.

Nie wierz „widzom” dopingującym grę: To zazwyczaj współpracownicy prowadzącego, którzy udają przypadkowych zwycięzców.

Zgłoś podejrzane działania: Jeśli zauważysz grę w „trzy kubki” – poinformuj policję lub straż miejską. To nielegalne i niebezpieczne działanie, szczególnie w miejscach publicznych.

Chroń osoby starsze i dzieci: To właśnie one najczęściej stają się ofiarami manipulacji i oszustw tego typu.

Pamiętajmy, że żadna gra nie może toczyć się bez uczestników. Nie dajmy się więc zaprosić do obstawiania pieniędzy i odgadywania, gdzie organizator ukrył kulkę. Nie angażując się w ten oszukańczy proceder, nie damy jego organizatorom możliwości wykorzystania naszej naiwności.

