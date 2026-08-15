Tłumy złożyły hołd Bonnie Tyler. Ciało legendarnej wokalistki wróciło do domu

Odejście legendarnej, rockowej wokalistki głęboko poruszyło jej sympatyków na całym świecie. Bonnie Tyler znalazła się w portugalskim szpitalu na przełomie kwietnia i maja, niedaleko swojej ukochanej posiadłości. Po nagłej operacji wprowadzono ją w stan śpiączki farmakologicznej. Mimo wybudzenia i płynącego zewsząd wsparcia, wokalistka zmarła ponad dwa miesiące później.

Teraz lokalna społeczność mogła w końcu oddać jej cześć. Zgodnie z życzeniem rodziny, ciało artystki przetransportowano z Mumbles do jej domu. We wskazanym miejscu zgromadziły się ogromne rzesze wielbicieli, aby po raz ostatni pożegnać gwiazdę.

Uroczystości w Walii rozpoczęte. Bonnie Tyler zmarła w Portugalii na początku lipca

Nic nie wskazywało na to, że stan 75-letniej artystki tak drastycznie się pogorszy. Gwiazda spędzała czas w portugalskim domu kupionym wspólnie z mężem, ładując baterie przed planowanymi na lato koncertami, m.in. na Malcie. Niestety, nagle musiała trafić na stół operacyjny.

Dokładne informacje na temat jej stanu zdrowia pozostały tajemnicą, ale wiadomo było, że piosenkarkę wybudzono ze śpiączki. Mimo optymizmu i ogromnego wsparcia bliskich, Bonnie Tyler zmarła w nocy z 7 na 8 lipca z powodu powikłań. Jak przekazała rodzina, jej ostatnie pożegnanie odbędzie się w południowej Walii - miejscu, w którym przyszła na świat, dorastała i żyła z dala od blasku fleszy. Pierwsze uroczystości odbyły się na 15 sierpnia.

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Trumna z ciałem piosenkarki znalazła się w zakładzie pogrzebowym w Mumbles. Po południu 15 sierpnia kondukt ruszył w stronę jej domu, pozwalając bliskim na tradycyjne, intymne pożegnanie w zaciszu czterech ścian. Rodzina poprosiła fanów i lokalną społeczność o zgromadzenie się przy Newton Road. Zawiadomienie spotkało się z gigantycznym odzewem. Mieszkańcy płakali, klaskali i rzucali kwiaty pod koła samochodu, który wiózł trumnę przykrytą walijską flagą.

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Pogrzeb Bonnie Tyler odbędzie się w poniedziałek. Będzie można oglądać

Po prywatnym czasie w domu artystki, jej ciało zostanie przewiezione do katedry w Swansea. To tam w poniedziałek 17 sierpnia w południe rozpocznie się msza żałobna, relacjonowana na zewnętrznych telebimach oraz na oficjalnej stronie internetowej piosenkarki.

Zaraz po nabożeństwie żałobnicy kondukt przejedzie m.in. ulicami Skewen, gdzie gwiazda przyszła na świat w 1951 roku. Kolejne uroczystości zaplanowano już wyłącznie dla najbliższych.

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