Pogrzeb Bonnie Tyler będzie transmitowany na żywo! Cały świat to zobaczy. Rodzina zdradziła szczegóły

Bonnie Tyler zmarła 8 lipca 2026 roku w szpitalu w portugalskim Faro. W ostatnich tygodniach życia zmagała się z powikłaniami po nagłej operacji jelit. Informacja o jej śmierci poruszyła fanów na całym świecie, a teraz rodzina poinformowała, jak będą wyglądały ostatnie pożegnania artystki.

Pogrzeb Bonnie Tyler potrwa dwa dni

Uroczystości pogrzebowe Bonnie Tyler rozpoczną się w sobotę, 15 sierpnia 2026 roku. Trumna z ciałem legendarnej wokalistki zostanie przewieziona do jej domu w miejscowości Mumbles. Fani gwiazdy będą mogli oddać jej hołd, gromadząc się wzdłuż trasy przejazdu konduktu.

Główna ceremonia pogrzebowa odbędzie się dwa dni później, 17 sierpnia o godz. 12.00, w kościele św. Marii w Swansea. W świątyni znajdą się przede wszystkim rodzina i zaproszeni goście, jednak organizatorzy przewidzieli również ograniczoną liczbę miejsc dla mieszkańców Mumbles i fanów Bonnie Tyler. Dla osób, które pozostaną na zewnątrz, przygotowane zostaną telebimy.

Uroczystość będzie transmitowana na żywo

Uroczystość będzie transmitowana na oficjalnej stronie internetowej bonnietyler.com. Nabożeństwo ma być przede wszystkim celebracją życia legendy muzyki

- przekazali bliscy artystki w oficjalnym oświadczeniu.

Po zakończeniu publicznej części ceremonii kondukt uda się do Skewen, miasteczka, w którym urodziła się Bonnie Tyler. Ostatni etap pożegnania będzie miał już prywatny charakter i odbędzie się w gronie najbliższej rodziny.

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Ważny apel rodziny

Rodzina zwróciła się również z apelem do wszystkich, którzy chcą uczcić pamięć artystki. Zamiast kwiatów i wieńców bliscy bliscy Bonnie Tyler proszą o wsparcie organizacji charytatywnych, które gwiazda od lat wspierała. Wśród wskazanych instytucji znalazły się Noah’s Ark Children’s Hospital for Wales oraz fundacja Cerebral Palsy Cymru.

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