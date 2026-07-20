Pogrzeb Bonnie Tyler ponad pięć tygodni po śmierci. Znamy szczegóły ostatniego pożegnania gwiazdy

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-07-20 9:30

8 lipca, po ciężkiej chorobie, odeszła Bonnie Tyler. Brytyjska ikona sceny muzycznej przed śmiercią była hospitalizowana w Portugalii. Dopiero ponad miesiąc po śmierci wokalistki odbędą się uroczystości pożegnalne w jej ojczystej Walii, gdzie hołd oddadzą jej zarówno sympatycy, jak i lokalna społeczność. Znamy plan pogrzebu.

Odejście słynnej wokalistki wywołało ogromne poruszenie wśród miłośników muzyki we wszystkich zakątkach globu. Twórczyni ponadczasowych hitów, takich jak „Total eclipse of the heart” oraz „Holding out for a hero”, zmarła w wieku 75 lat, choć wcale nie zamierzała rezygnować z aktywności zawodowej. Ostatni etap życia Bonnie Tyler upłynął jednak pod znakiem poważnych problemów zdrowotnych i nagłej interwencji chirurgicznej w szpitalu, po której pacjentka była w niezwykle ciężkim stanie. Znamy już dokładny plan ostatniego pożegnania artystki, które odbędzie się blisko półtora miesiąca od jej śmierci.

Bonnie Tyler odeszła w wieku 75 lat. Przed śmiercią planowała powrót na scenę

Ikona muzyki zmarła 8 lipca w portugalskim Faro. To właśnie tam Bonnie Tyler spędzała czas ze swoim mężem Robertem, gdy nie przebywali w rodzinnych stronach w Walii. Mimo imponującego dorobku artystycznego i pięciu dekad spędzonych na scenie piosenkarka nie rozważała przejścia na emeryturę i chciała znów występować na żywo przed publicznością już od maja. Zamiast tego, pod koniec kwietnia z powodu schorzenia jelit musiała pilnie trafić na salę operacyjną. Medycy zdecydowali o wprowadzeniu pacjentki w śpiączkę farmakologiczną, a rodzina gwiazdy, nie kryjąc wdzięczności za płynące z całego świata słowa otuchy, poinformowała później, że mimo wybudzenia artystka pozostała w ciężkim stanie.

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Pogrzeb pięć tygodni po śmierci. Będzie transmisja

Sympatycy talentu zmarłej wokalistki i mieszkańcy jej rodzinnych stron będą mieli szansę pożegnania się z nią w sobotę, 15 sierpnia. To oznacza, że zaplanowane obchody żałobne zrealizowane zostaną dość długo po odejściu gwiazdy. Około 15:15 lokalnego czasu auto z trumną opuści zakład pogrzebowy, by przejechać ulicą Newton Road w miejscowości Mumbles. Właśnie w tym miejscu bliscy piosenkarki zachęcają miłośników jej twórczości do gromadzenia się i złożenia jej hołdu. W zgodzie z tradycją, w sobotę i niedzielę trumna będzie wystawiona dla najbliższych w domu artystki.

Z kolei nabożeństwo żałobne zaplanowane jest na poniedziałek, 17 sierpnia, dokładnie w południe w katedrze w Swansea. Pierwszeństwo wejścia do świątyni będą mieli oczywiście członkowie rodziny Bonnie Tyler, ale przygotowano również ograniczoną pulę miejsc dla fanów i lokalnych mieszkańców. Z myślą o pozostałych osobach uruchomiona zostanie transmisja na oficjalnej stronie internetowej www.bonnietyler.com. Bezpośrednio po mszy, około godziny 13:20, karawan wyruszy w stronę Skewen, czyli walijskiej miejscowości, gdzie w 1951 roku przyszła na świat ceniona wokalistka. Dalsza część uroczystości pogrzebowych będzie miała całkowicie prywatny charakter i wezmą w niej udział jedynie najbliżsi.

Bonnie Tyler
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Bliscy Bonnie Tyler apelują do fanów. Zamiast kwiatów wsparcie dla chorych

Za pośrednictwem zakładu pogrzebowego pogrążona w smutku rodzina Bonnie Tyler przekazała również istotny komunikat dla wszystkich fanów. Krewni zmarłej legendy poprosili, aby zrezygnować z kwiatów i wieńców. W zamian za to apelują o przekazanie datków na rzecz dwóch miejsc, które przez lata cieszyły się patronatem piosenkarki. Środki finansowe można wpłacać na rzecz specjalistycznego szpitala dziecięcego Noah's Ark Children's Hospital for Wales w Cardiff oraz na walijską organizację charytatywną Cerebral Palsy Cymru, niosącą pomoc pacjentom zmagającym się z mózgowym porażeniem dziecięcym.

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