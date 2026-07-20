Olga Kalicka na luksusowych wakacjach z dziećmi. Koszt? Nawet ponad 50 tys. zł na tydzień

Olga Kalicka na wakacjach z dziećmi. Baeny, wodne place zabaw, mnóstwo jedzenia

Olga Kalicka wybrała się na rodzinny urlop. W sieci pokazała nagranie z luksusowego hotelu na Majorce, który okazał się idealny dla pary z dwójką małych dzieci. Aktorka jest mamą syna i córki. Aleksy przyszedł na świat w styczniu 2019 r., a jego młodsza siostra Aniela dołączyła do rodziny w maju 2025 r. Maluchy dzieli spora różnica wieku - aż 6 lat, mają więc zupełnie inne potrzeby, dlatego miejsce na urlop dla rodziców i ich pociech musiało spełniać wyśrubowane wymagania.

To nie są wakacje, na których odpoczywamy od dzieci. To są wakacje, które przeżywamy razem z nimi. Jest mnóstwo śmiechu, niekończące się zjazdy do basenu, spontaniczne spacery na plażę i wschody słońca oglądane w piżamach. Są też wieczory, kiedy padamy ze zmęczenia szybciej niż dzieci. Ale właśnie takie wspomnienia chcemy z nimi tworzyć. Przy wyborze miejsca najbardziej zależy nam na tym, żeby dzieci miały przestrzeń do zabawy, a my nie musieliśmy każdego dnia organizować im atrakcji. Wodne place zabaw, baseny, sala zabaw, plaża tuż obok i świetne jedzenie sprawiają, że możemy po prostu być razem i cieszyć się tym czasem. Takie wyjazdy przypominają mi, że rodzinne wakacje nie muszą być idealne, żeby były piękne - napisała gwiazda na swoim profilu na Instagramie.

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Ile to wszystko kosztuje?

Kalicka odpoczywa w hotelu, który usytuowany jest tuż przy plaży - długiej, szerokiej i piaszczystej (ale leżaki i parasole na plaży dostępne za opłatą), chwali się odnowionymi pokojami, ma zjeżdżalnie wodne, siedem basenów, animacje dla dorosłych i dla najmłodszych, przedszkole, pozwala na uprawianie sportów wodnych - w tym nurkowania czy żeglarstwa, oferuje całodobową kawiarnię (za co Kalicka była bardzo wdzięczna), SPA, masaże... Można wymieniać i wymieniać.

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Oczywiście wypoczynek w miejscu, które zapewnia masę atrakcji i udogodnień nie należy do najtańszych. Za tygodniowy pobyt dwóch osób dorosłych i dwójki małych dzieci w hotelu, w którym czas spędza Kalicka, w okresie wakacyjnym trzeba zapłacić średnio około 35 tysięcy złotych.

Ceny zależą jednak od czasu wylotu, miejsca wylotu czy biura podróży i wahają się od 27 do nawet 54 tys. zł! To dużo czy mało? Oczywiście wliczono loty w obie strony i formułę all inclusive. We wrześniu jest taniej - za wycieczkę można zapłacić nieco ponad 14 tysięcy złotych. Olga Kalicka opowiedziała o hotelu w ramach współpracy.

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