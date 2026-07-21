Aleksandra Grabowska zachwyca nie tylko talentem. Tak zmieniła się przez lata

Redakcja se.pl
2026-07-21 5:10

Urodzona 21 lipca 1995 roku Aleksandra Grabowska od lat udowadnia, że nie jest już nieśmiałą debiutantką, którą pamiętamy z ekranu. Dziś to pewna siebie kobieta, która zachwyca odwagą i stylem: zobaczcie jej spektakularną przemianę w naszej galerii.

Tak zmieniała się Aleksandra Grabowska. Jej metamorfoza robi wrażenie

Pamiętacie ją z pierwszych ról? Dziś Aleksandra Grabowska to jedna z najciekawszych twarzy polskiego kina, a jej styl ewoluował razem z karierą. Od dziewczęcych stylizacji po odważne kreacje na czerwonym dywanie - jej przemiana jest naprawdę spektakularna.

Zobaczcie sami, jak z nieśmiałej nastolatki stała się pewną siebie kobietą i ikoną stylu. Zdjęcia mówią same za siebie.

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Tak zaczynała Aleksandra Grabowska. Pamiętacie jej debiut?

Choć dziś kojarzymy ją z największymi produkcjami, kariera Aleksandry Grabowskiej zaczęła się bardzo skromnie. W 2011 roku, jako nastolatka, pojawiła się w jednym z odcinków popularnego serialu "Julia".

Czy ktoś wtedy przypuszczał, że córka znanych aktorów, Piotra Grabowskiego i Marty Konarskiej, tak szybko podbije serca widzów? To był dopiero początek długiej i krętej drogi na szczyt.

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Jeden moment, który odmienił karierę Aleksandry Grabowskiej. Ta rola była przełomem

Każda gwiazda ma w swojej karierze ten jeden, kluczowy moment. Dla Aleksandry Grabowskiej był nim bez wątpienia serial "Belfer". Rola Julki Molendy w mrocznej produkcji z 2016 roku sprawiła, że cała Polska o niej usłyszała.

To właśnie wtedy udowodniła, że jest kimś więcej niż tylko „córką znanych rodziców”. Propozycje posypały się lawinowo, a jej kariera nabrała zawrotnego tempa, prowadząc ją do ról w takich hitach jak "Kobiety mafii 2" czy "Forst".

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Nie tylko aktorstwo. Czym jeszcze zaskoczyła Aleksandra Grabowska?

Choć jej aktorskie portfolio pęka w szwach, Aleksandra Grabowska ma w zanadrzu znacznie więcej talentów. Mało kto wie, że w 2019 roku ukończyła... studia ze scenografii na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Ta artystyczna dusza pozwala jej z niezwykłą swobodą lawirować między gatunkami. W jednym roku potrafiła zagrać w mrocznym kryminale jak "Forst", by zaraz potem rozbawić publiczność w komedii "U Pana Boga w Królowym Moście". Ta wszechstronność to jej znak rozpoznawczy.

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Życie prywatne Aleksandry Grabowskiej. U boku znanych rodziców

Aleksandra Grabowska od zawsze była w centrum uwagi, dorastając w cieniu znanych rodziców - Piotra Grabowskiego i Marty Konarskiej. Czy dorastanie w aktorskiej rodzinie było błogosławieństwem, czy może przekleństwem?

Sama aktorka rzadko mówi o swoim życiu prywatnym, ale nie ukrywa, że to właśnie w domu nauczyła się szacunku do zawodu. To fundament, na którym zbudowała swoją własną, niezależną karierę.

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Ile lat ma dziś Aleksandra Grabowska? Zobacz jej najnowsze zdjęcia

Czas płynie nieubłaganie, a Aleksandra Grabowska wciąż zachwyca. Aktorka urodziła się 21 lipca 1995 roku, co oznacza, że w 2026 roku świętuje swoje 31. urodziny.

Jak wyglądała na początku kariery, a jak prezentuje się dzisiaj? Jej ewolucja jest najlepszym dowodem na to, że z roku na rok staje się coraz bardziej wyrazistą i pewną siebie kobietą. Koniecznie zobaczcie naszą galerię i oceńcie sami.

Aktorka Aleksandra Grabowska w czarnej sukni na tle ścianki. O jej przemianie przeczytasz na łamach SE.
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