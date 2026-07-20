Edyta Górniak szczerze o synu. Padły słowa o trudnych momentach

Edyta Górniak zdradziła prawdę o relacji z synem. Nie zawsze jest łatwo

Edyta Górniak i Allan Enso stworzyli wyjątkowy muzyczny duet. Choć dla wielu osób połączenie rodzinnej więzi i pracy może wydawać się trudnym wyzwaniem, artystka przekonuje, że ich współpraca na razie układa się bardzo dobrze. Allan odpowiada m.in. za nowe aranżacje i świeże spojrzenie na utwory, które od lat znają miliony fanów wokalistki. Piosenkarka przyznaje, że początkowo miała pewne obawy. Wiedziała, że syn jako młody twórca może mieć własną wizję i zupełnie inne podejście do muzyki. Ostatecznie jednak doceniła jego szacunek do jej dorobku oraz umiejętność połączenia klasyki z nowoczesnym brzmieniem.

Zobacz też: Górniak balowała do 3. rano! Rozkręcała afterek w Sopocie dla Allana, syna Jusi i Miszczaka. Fajnie się bawią?

Edyta Górniak zdradza kulisy pracy z synem. "Czasami trudno mi do niego dotrzeć"

Nie uda się nam mieć nigdy takiej relacji szef–pracownik, to w ogóle nie wchodzi w grę. Zawsze zwracam się do niego jak mama, a on do mnie jak syn - powiedziała Edyta Górniak w rozmowie z "Super Expressem".

Artystka podkreśliła, że właśnie ta wyjątkowa więź sprawia, że ich współpraca wygląda inaczej niż w przypadku typowego zawodowego duetu. Jak przyznała, jest bardzo wdzięczna Allanowi za to, jak podchodzi do jej muzyki.

Jestem bardzo wdzięczna jemu za odświeżenie tych utworów, czasami nawet historycznych już dla mnie artystycznie. Podszedł do tego z ogromnym szacunkiem, bo mógł przecież całkowicie zmienić ich charakter. Widzę po reakcjach fanów, po tym, jak jeździmy po Polsce, że ludziom bardzo podobają się te współczesne brzmienia - zdradziła wokalistka.

Zobacz również: Gwiazdy połączyły siły w Operze Leśnej. Nowa wersja słynnego hymnu doprowadziła do łez

Edyta Górniak zaznacza, że największą wartością jest dla niej fakt, że Allan Enso nie próbuje zmieniać tego, co pokochali słuchacze. Młody artysta dodaje do piosenek nową energię, ale jednocześnie pozostawia ich oryginalnego ducha. Gwiazda przyznaje też, że cieszy się, że Allan Enso zdobywa doświadczenie sceniczne. Według niej syn ma ogromny potencjał, ale wciąż jest osobą bardzo skromną.

Mam wrażenie, że on jeszcze trochę uczy się komunikacji z publicznością. Z natury zawsze był skromny i to jest bardzo urocze. Czasami muszę go trochę zachęcić: "Synu, możesz coś powiedzieć do ludzi" - opowiedziała z uśmiechem.

Choć z zewnątrz ich relacja może wyglądać niemal idealnie, Edyta Górniak przyznaje, że jak w każdej rodzinie, również u nich zdarzają się trudniejsze momenty. Wokalistka podkreśla jednak, że nauczyła się dawać synowi przestrzeń i rozumieć jego charakter. Wie, że chwile wyciszenia nie oznaczają braku zaangażowania czy problemów z muzyką.

Są czasem [przyp.red. zgrzyty], bo Alan stał się trochę introwertykiem - na przestrzeni lat, możliwe, że dlatego, że dorasta, że miał trudne etapy w życiu i czasami ma takie dni, że trudno mi do niego dotrzeć i jestem niecierpliwa. Chciałabym, żeby zawsze miał dobry nastrój, bo ja mam najczęściej dobry nastrój... ma po prostu swoją przestrzeń i uczę się po prostu rozpoznawać to, że on czasami ma taki "dzień zamknięty", to nie znaczy, że sobie coś tam nie robi w muzyce... potrzebuje po prostu takich dni... to tylko może powodować, że się nie rozumiemy czasami, jak chcę czwarty raz coś zmienić, no to już trochę jest niezadowolony - mówi nam Edyta Górniak.

Rozmawiała Julita Buczek

Zobacz też: Komunia święta? Nie u nich! Te gwiazdy świadomie zrezygnowały z kościelnej uroczystości

Zobacz naszą galerię: Edyta Górniak szczerze o synu. Padły słowa o trudnych momentach

43

Sonda Lubisz piosenki Edyty Górniak? Tak. Pocahontas i Ewka są super Nie, nie moje klimaty Wolę Steczkowską