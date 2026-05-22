Gwiazdy połączyły siły w Operze Leśnej. Nowa wersja słynnego hymnu doprowadziła do łez

Kamil Polewski
2026-05-22 22:59

Trwa kolejna edycja Polsat Hit Festiwal, która po raz kolejny dostarcza publiczności niezapomnianych emocji. Pierwszego dnia imprezy na scenie sopockiej Opery Leśnej plejada gwiazd wykonała nową wersję hymnu Fundacji Polsat – „Wystarczy chcieć”. Wśród artystów znalazły się m.in. Edyta Górniak, Roksana Węgiel, Kayah i zespół Enej.

Sopot ponownie gości jedną z najważniejszych imprez muzycznych w kraju – Polsat Hit Festiwal. Słynna Opera Leśna rozbrzmiała nie tylko największymi przebojami, ale stała się również miejscem pełnym wzruszeń. Podczas pierwszego dnia festiwalu artyści połączyli siły we wspólnym, niezwykle emocjonalnym występie.

Nowa wersja hymnu Fundacji Polsat. Gwiazdy we wzruszającym wykonaniu w Operze Leśnej

Koncert pod szyldem „Radiowy Hit Roku”, który odbył się 22 maja, zakończył się wyjątkowym akcentem. Widzowie i zgromadzona publiczność usłyszeli nową aranżację utworu „Wystarczy chcieć”, będącego hymnem Fundacji Polsat. Warto przypomnieć, że oryginalna wersja piosenki, śpiewana niegdyś przez Katarzynę Nosowską, Mietka Szcześniaka czy Natalię Kukulską, obchodzi w tym roku swoje 30-lecie. Na scenie pojawiło się wiele gwiazd, by wspólnie wesprzeć działania Fundacji w tym symbolicznym momencie.

"Od 30 lat Fundacja Polsat dzięki wsparciu i wielkim sercom tysięcy ludzi pomaga dzieciom. Z okazji tego jubileuszu przygotowaliśmy nową aranżację piosenki 'Wystarczy chcieć' - jako podziękowanie dla wszystkich, którzy od lat są z nami: darczyńców, wolontariuszy, lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów, rodziców i każdego, kto troską o zdrowie i życie najmłodszych pomaga nam budować dobro każdego dnia. Ten utwór towarzyszy Fundacji od samego początku, a dziś do grona artystów, którzy wspierają naszą misję, dołączają kolejne pokolenia" - przekazała mediom Agnieszka Grzegorczyk, prezes Fundacji Polsat.

Edyta Górniak i Roksana Węgiel znowu razem na scenie. Podczas Polsat Hit Festiwal dołączyła do nich m.in. Kayah

Do wykonania odświeżonej wersji utworu „Wystarczy chcieć” zaproszono znany z programu „The Voice Kids” duet – Edytę Górniak i Roksanę Węgiel. Obok nich na sopockiej scenie zaprezentowali się także Kayah, Miuosh, chór Sound'n'Grace oraz zwyciężczyni „Must be the music”, Marcelina Ruczyńska. W wyjątkowym projekcie wziął również udział zespół Enej, który podczas tegorocznej edycji festiwalu świętuje 15-lecie kariery. W tym poruszającym występie artystom towarzyszyły również dzieci. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.

