Elegancka Roxie Węgiel na Polsat Hit Festiwal 2026! Długa błękitna suknia, a potem mała czarna

Błękitna suknia Roxie Węgiel

Roxie Węgiel była jedną z gwiazd, które pojawiły się w Operze Leśnej pierwszego dnia Polsat Hit Festiwal 2026. Była też jedną z pierwszych osób na czerwonym dywanie. Młoda piosenkarka pozowała dla fotoreporterów w przepięknej sukni. Roksana niejednokrotnie szokowała swoimi stylizacjami, odsłaniając części ciała. Tym razem tak nie było. Żona Kevina Mgleja postawiła na elegancję i w Sopocie lśniła w długiej sukni w kolorze błękitnym. Wybór koloru na pewno nie był przypadkowy, ponieważ "Błękit" to tytuł ostatniego hitu Węgiel, a także tytuł jej nadchodzącej płyty. Kreację dopełnił mały liść, a także proste włosy i lekko błyszczący makijaż.

Roksana w małej czarnej

Błękitna suknia to była tylko jedna z dwóch stylizacji, jakie Roksana Węgiel zaprezentowała na Polsat Hit Festiwal 2026. Po wykonaniu swojego ostatniego przeboju Roxie wróciła na scenę po raz drugi, aby zaśpiewać w duecie z Grzegorzem Skawińskim z zespołu Kombii. Tym razem miała na sobie krótką, lekko rozkloszowaną czarną sukienkę. Jedynym zdobieniem były kryształki na ramionach i rękach. W obu kreacjach piosenkarka prezentowała się bardzo ładnie!

Gwiazdy na Polsat Hit Festiwal 2026

Polsat Hit Festiwal 2026 odbywa się w dniach 22-24 maja. W Sopocie wystąpią m.in. Skolim, Justyna Steczkowska, Oskar Cyms, Dawid Kwiatkowski, Kayah, Roxie Węgiel, Kasia Sienkiewicz, Wiktor Dyduła, Kuba i Kuba, Wiktoria Kida, Pszona, Grzegorz Skawiński, Waldemar Tkaczyk, Enej, Edyta Górniak, Natalia Szroeder, Ania Dąbrowska, Andrzej Smolik, Maciej Maleńczuk, Andrzej Piaseczn i Sławek Uniatowski.