Wojewódzki i Rosińska już się nie ukrywają? To zdjęcie podgrzało plotki

Przez lata Kuba Wojewódzki uchodził za jednego z najbardziej pożądanych kawalerów polskiego show-biznesu. Choć media regularnie rozpisywały się o jego kolejnych partnerkach, prezenter konsekwentnie oddzielał życie prywatne od zawodowego. Jeszcze większe poruszenie wywołały więc słowa, które padły w jego programie w ubiegłym roku. W trakcie jednej z rozmów mimochodem zasugerował, że... jest po ślubie. Wypowiedź błyskawicznie wywołała lawinę spekulacji, jednak sam zainteresowany nie zdecydował się ich wyjaśnić. Od tamtej pory internauci z jeszcze większą uwagą śledzą każdy ruch Wojewódzkiego i Żanety Rosińskiej. Oboje bardzo rzadko odnoszą się do plotek, ale ich aktywność w mediach społecznościowych od dawna daje fanom pole do domysłów.

Zobacz też: Koniec popularnego podcastu Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał

To koniec ukrywania? Wojewódzki pokazał ukochaną i wszystko stało się jasne

Historia miłosna Kuby Wojewódzkiego od lat budzi ogromne zainteresowanie. W przeszłości dziennikarz był związany m.in. z Anną Muchą, Renatą Kaczoruk czy Anną Markowską. Żadna z tych relacji nie zakończyła się jednak ślubem - przynajmniej oficjalnie.

Właśnie dlatego tak wielką sensację wywołały pogłoski, że prezenter miał powiedzieć sakramentalne "tak". Choć Wojewódzki nigdy tego nie potwierdził, podobnie jak Żaneta Rosińska, fani od miesięcy próbują odczytywać kolejne wskazówki.

Pogodynka TVN od czasu do czasu pozwala sobie na żartobliwe wpisy dotyczące męża, ale robi to w taki sposób, by nie zdradzić zbyt wiele. Jeden z jej komentarzy szczególnie zapadł internautom w pamięć.

Mąż koleżanki zmienił dla niej nawyki. Zazdroszczę jej. Mój zmienił dla mnie tylko orientację - śmiała się Żaneta.

Choć wpis miał humorystyczny charakter, natychmiast wywołał kolejną falę spekulacji na temat jej relacji z Wojewódzkim. Przez długi czas para konsekwentnie unikała wspólnych zdjęć. Owszem, publikowali fotografie z tych samych wakacyjnych miejsc czy restauracji, ale robili to oddzielnie. Dzięki temu nigdy nie było oficjalnego potwierdzenia, że podróżują razem. Tym razem sytuacja wygląda jednak inaczej.

Zobacz też: Anna Mucha wprost o związku z Kubą Wojewódzkim. Miała 22 lata, on prawie 40. Kto kogo uwiódł?

Podczas finału mistrzostw świata w piłce nożnej Kuba Wojewódzki kibicował reprezentacji Hiszpanii w jednej z hiszpańskich stref kibica. Na miejscu towarzyszyła mu również Żaneta Rosińska. Największe zaskoczenie przyniosły jednak media społecznościowe prezentera.

Po raz pierwszy od dawna Wojewódzki opublikował na swoim profilu zdjęcie Żanety. Co więcej, oznaczył ją w poście, czego wcześniej praktycznie nie robił. Dla wielu obserwatorów był to wyraźny sygnał, że para coraz mniej przejmuje się ukrywaniem swojej relacji.

Nie zabrakło komentarzy internautów, którzy uznali, że taki gest może być kolejnym krokiem do oficjalnego potwierdzenia małżeństwa. Inni z kolei uważają, że Wojewódzki po prostu postanowił przestać przejmować się plotkami i pokazał fragment swojego prywatnego życia.

Zobacz też: Roxie Węgiel zdradziła, czy podpisała intercyzę. Kuba Wojewódzki wprost zapytał o majątek. "Ma dostęp do TWOICH pieniędzy?"

Zobacz naszą galerię: To koniec ukrywania? Wojewódzki pokazał ukochaną i wszystko stało się jasne

23

Sonda Jak oceniasz żarty Kuby Wojewódzkiego? Są fatalne i żenujące Są słabe Są średnie Są nawet niezłe Są świetne