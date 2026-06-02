Anna Mucha wprost o związku z Kubą Wojewódzkim. Miała 22 lata, on prawie 40. Kto kogo uwiódł?

Anna Mucha była związana z Kubą Wojewódzkim. Budzili emocje!

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki lata temu stanowili parę, która, gdy tylko zakochani zaczęli się spotykać, natychmiast wywołała spore kontrowersje - i ze względu na to, kim oboje byli, i z powodu plotek o ustawce, i z racji dzielącej ich różnicy wieku. Ta wynosiła aż 17 lat! Ostatnio aktorka pojawiła się w programie "Portret" i w rozmowie z Michałem Dziedzicem wyznała, że choć ona była w tym związku stroną młodszą i mniej doświadczoną, to właśnie do niej należało ostatnie słowo w kwestii relacji łączącej ją z Wojewódzkim.

Gwiazda podkreśliła, że choć ją i jej eks dzieliło 17 lat, to jednak oboje byli dorośli.

Po pierwsze, ja miałam dwadzieścia parę lat i byłam już dorosłą w rozumieniu prawa kobietą, podejmującą własne decyzje. I to nie jest tak, że on się ze mną związał, to ja go uwiodłam. Mówiąc zupełnie poważnie, myśmy razem świadomie na wielkiej radości i wielkim entuzjazmie, weszli w ten związek - wyznała Mucha.

I dodała:

Mieszkaliśmy ze sobą 5 lat, więc to nie jest tak, że to była jakaś, nie wiem, pomyłka czy bzdura. Nie! Ja żyłam, mieszkałam, sypiałam z tym człowiekiem. Dzieliłam z nim łazienkę i mieliśmy dwie szczoteczki obok siebie. Dla mnie on był partnerem, od którego mogłam się uczyć, którego mogłam podziwiać i szanować, a on miał Pigmaliona.

Mucha nie tylko powspominała związek z Wojewódzkim, ale też szczerze wyznała, co sądzi o swoim byłym.

Moje wspomnienie Kuby nie klei się z tym, co widzę teraz - podsumowała gorzko.

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki obecnie

Anna Mucha obecnie ma 46 lat, a Kuba Wojewódzki to blisko 63-latek. Oboje są w szczęśliwych związkach, choć gwiazdor unika mówienia o sprawach prywatnych i o jego relacji niewiele wiadomo.

