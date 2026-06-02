Na co zmarł Ludwig van Beethoven? Po 199 latach naukowcy mówią o nowych faktach

Życiorysy słynnych kompozytorów pomimo upływu całych stuleci wciąż fascynują słuchaczy muzyki klasycznej oraz badaczy różnych dziedzin nauki z całego świata. Do grona tych postaci niewątpliwie należy Ludwig van Beethoven, wybitnie utalentowany artysta, który zmarł w 1827 roku. Ceniony serwis "ScienceAlert" postanowił podsumować najnowsze odkrycia dotyczące fascynujących szczegółów jego życia i śmierci.

Ludwig van Beethoven nie żyje od prawie dwustu lat. Nowe odkrycia udały się dzięki DNA

Dwieście lat od śmierci Beethovena w wieku 56 lat upłynie w marcu przyszłego roku. Ostatni z tzw. klasyków wiedeńskich pozostawił po sobie nieoceniony dorobek muzyczny, przy czym powszechnie znanym faktem jest to, że w młodości utalentowany kompozytor zaczął stopniowo tracić słuch. Na dekadę przed śmiercią był już całkowicie niesłyszący. Dlaczego jednak zmarł? Definitywnej odpowiedzi brakowało przez całe dekady, ale w ostatnich latach udało się do pewnego stopnia rozwiązać tę zagadkę. Jak przypomina serwis "ScienceAlert", w 2023 roku naukowcy ogłosili ponowne badanie DNA dzięki temu, że w archiwach zachował się pukiel włosów Niemca.

Po przeprowadzeniu analizy dr Johannes Krause z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej w Niemczech ujawnił, że poprzednie badania z roku 2007 były najprawdopodobniej błędne. Wówczas wykazały, że Ludwig van Beethoven mógł chorować i ostatecznie umrzeć przez zatrucie ołowiem, jednak okazało się, że część badanych włosów w rzeczywistości należała do kobiety. Ponowne badanie ujawniło za to, że kompozytor chorował na wirusowe zapalenie wątroby typu B. Możliwe, że dolegały mu także inne schorzenia wątrobowe, pogłębiane regularnym piciem alkoholu. W archiwach zachowały się zapisy o bólach brzucha i innych charakterystycznych objawach. Dziś nauka może więc z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że Beethoven nie zmarł na ołowicę, ale na szereg chorób wątroby. Nie może jednakże ustalić jednej, definitywnej przyczyny jego zgonu.

Quiz o Fryderyku Chopinie Pytanie 1 z 10 Gdzie przyszedł na świat Fryderyk Chopin? W Żelazowej Woli W Warszawie W Brochowie Następne pytanie

Wciąż nie wiemy, dlatego kompozytor stracił słuch

Współczesnym badaczom nie udało się nigdy ustalić, z jakich przyczyn Ludwig van Beethoven utracił słuch. Analiza czynników ryzyka nie wykazała, by decydującym problemem były warunki środowiskowe. Osobisty lekarz niemieckiej legendy muzyki klasycznej zostawił w swoich zapiskach informację, że choroba zaczęła rozwijać się od szumów usznych po 20. roku życia. Całkowita utrata słuchu u Beethovena miała nastąpić w 1818 roku, kiedy miał on około 48 lat. Po tym czasie zrezygnował z wystąpień publicznych, a z najbliższymi sobie osobami komunikował się wyłącznie na piśmie.

Sonda Słuchasz muzyki klasycznej? Tak Nie