Kultowy McDonald’s wrócił do Gdańska. Dla wielu to powrót do przeszłości

McDonald’s wrócił na Gdańsk Główny po zakończeniu remontu dworca

Po kilku latach przerwy McDonald’s ponownie otworzył swoją restaurację na dworcu Gdańsk Główny. To powrót do miejsca szczególnego dla mieszkańców miasta i podróżnych, ponieważ właśnie tam działał pierwszy lokal tej sieci w Gdańsku.

Pierwsza restauracja McDonald’s w Polsce została uruchomiona 17 czerwca 1992 roku w Warszawie, przy skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej. Otwarcie lokalu przyciągnęło tłumy klientów, a pierwszego dnia złożono tam rekordowe 13 304 zamówienia.

W kolejnych latach restauracje amerykańskiej sieci zaczęły pojawiać się również w innych miastach. W Gdańsku pierwszy McDonald’s otwarto na dworcu PKP Gdańsk Główny przy ul. Podwale Grodzkie 2. Lokal funkcjonował tam przez lata, aż do rozpoczęcia remontu zabytkowego budynku dworca. Teraz, po zakończeniu prac, restauracja ponownie przyjmuje klientów.

1 czerwca 2026 roku McDonald’s wznowił działalność na terenie dworca Gdańsk Główny. Restaurację, która jest jednym z 15 lokali sieci w Gdańsku, prowadzi franczyzobiorca Arkadiusz Jakubowski.

Z odnowionego lokalu korzystać mogą zarówno mieszkańcy Gdańska, jak i tysiące podróżnych odwiedzających każdego dnia dworzec.

Restauracja jest czynna codziennie od godziny 6:00 do 24:00. Od poniedziałku do piątku do godziny 10:30, a w weekendy do godziny 11:00 dostępna jest oferta śniadaniowa. W pozostałych godzinach klienci mogą zamawiać dania ze standardowego menu McDonald’s.

McDonald’s wrócił do zabytkowego budynku. Modernizacja pod okiem konserwatora

Jak podkreśla „Dziennik Bałtycki”, lokal przeszedł gruntowną modernizację, jednak podczas przebudowy zachowano historyczne elementy budynku zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi. Projekt został zatwierdzony przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wnętrze restauracji łączy nowoczesne rozwiązania z nawiązaniami do historii miasta i samego dworca. W przestrzeni lokalu znalazły się autorskie fotografie przedstawiające gdańskie krajobrazy, elementy stalowe inspirowane konstrukcją dworca oraz kaflowy piec przypominający o historycznym charakterze miejsca.

