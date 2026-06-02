Tancerki z Pomorza jadą na mistrzostwa świata. Spełniają marzenie, na które pracowały latami

To sukces, na który pracowały przez wiele lat. Setki treningów, wyrzeczeń i codziennej walki o coraz lepsze wyniki. Dwie formacje taneczne z Gdańskiej Szkoły Artystycznej: GSA Junior oraz GSA Pro wywalczyły awans do finałów Dance World Cup 2026 w Dublinie. To jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń tanecznych na świecie.

W dniach 23–24 marca 2026 roku podczas polskich eliminacji do Dance World Cup obie formacje pokonały konkurencję. Tancerki zdobyły pierwsze miejsca w swoich kategoriach oraz dodatkowe wyróżnienia od jury, zapewniając sobie udział w światowym finale.

W lipcu w Dublinie spotka się około 8 tysięcy najlepszych tancerzy z 65 krajów. Wcześniej musieli oni przejść przez wieloetapowe kwalifikacje, w których uczestniczyło blisko 120 tysięcy osób z całego świata.

Pokonały konkurencję i wywalczyły miejsce w światowym finale

Dla młodych artystek z Pomorza to nie tylko kolejne zawody. To szansa na zaprezentowanie swoich umiejętności na międzynarodowej scenie i możliwość otwarcia sobie drzwi do dalszej kariery.

– Jest to dla nas ogromna szansa i wyróżnienie zaprezentować się na międzynarodowej scenie wśród tancerzy z całego świata. Jesteśmy wdzięczne, że mamy szansę razem zdobywać nowe doświadczenia, a efekty naszej pracy zostały już docenione przez profesjonalne zagraniczne jury. Nasze grupy składają się z tancerzy, którzy rozwijają swoją pasję od najmłodszych lat w Gdańskiej Szkole Artystycznej pod okiem p. Doroty Jułkowskiej oraz p. Eweliny Wróblewskiej, które dbają o naszą dyscyplinę i za ich zasługą osiągnęliśmy ten sukces – podkreślają tancerki z grupy Junior.

„To spełnienie marzeń”. Tańczą od pięciu, dziewięciu, a nawet dwunastu lat

Za sukcesem stoją lata ciężkiej pracy. Julia Kordowska, Aleksandra Gawlak i Pola Blichiewicz tańczą od 12 lat. Z kolei Martyna Marszałek od 11 lat, Zofia Piotrowska od lat 9, a Maria Kwaśniewska i Agata Głowacka od 5 lat. Dla dziewczyn awans do finałów mistrzostw świata jest spełnieniem marzeń.

– Te zawody są dla mnie bardzo ważne, ponieważ mogę pokazać efekty 12 lat pracy i rozwijać się jako tancerka. To także świetna okazja do zdobycia nowych doświadczeń i występu na scenie. Spodziewam się bardzo mocnej konkurencji i wysokiego poziomu. Wygrana na pewno może otworzyć możliwości, ale najważniejsze jest dla mnie zdobywanie doświadczenia i rozwój – mówi Karolina Mrowińska.

Podobnie o starcie w Dublinie mówi Amelia Wójcik.

– Tańczę już od 8 lat i te zawody są spełnieniem moich marzeń oraz podsumowaniem miesięcy ciężkich treningów. Czuję, że ten start to kolejny krok w moim rozwoju jako tancerki. Wzięcie udziału w tak prestiżowym turnieju to ogromne wyróżnienie oraz może to być przepustką do dalszej kariery tanecznej – podkreśla.

Sukces już jest. Teraz potrzebują pomocy, by dotrzeć do Dublina

Przed młodymi tancerkami stoi jednak kolejne wyzwanie. Koszty wyjazdu na mistrzostwa świata są bardzo wysokie, a możliwości finansowe wielu rodzin ograniczone. Dlatego Fundacja Teatru Znak wspiera GSA Dance Team i prowadzi zbiórkę na udział tancerek w Dance World Cup 2026.

Organizatorzy podkreślają, że każda wpłata przybliża młode zawodniczki do występu na jednej z najważniejszych scen tanecznych świata. Każdy, kto chce wesprzeć młode tancerki w spełnieniu marzeń może to zrobić wpłacając dowolną kwotę pod linkiem zbiórki.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie

7