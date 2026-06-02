Wstrząsające sceny na torach pod Malborkiem. 36-latek przeżył zderzenie z pociągiem, sprawę bada policja

36-latek potrącony przez pociąg. Policja bada okoliczności dramatycznego wypadku

Policjanci z Malborka wyjaśniają szczegóły i okoliczności dramatycznego wypadku, do którego doszło w niedzielny wieczór, 31 maja. Na torach kolejowych w gminie Stare Pole pociąg dalekobieżny potrącił 36-letniego mężczyznę. Poszkodowany przeżył zderzenie, jednak odniósł bardzo poważne obrażenia.

Do zdarzenia doszło około godziny 21 na linii kolejowej nr 204, pomiędzy przystankiem Królewo Malborskie a Malborkiem, na wysokości dawnego Zarzecza, znajdującego się obecnie w granicach administracyjnych miejscowości Królewo.

Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

Jak podaje portal „Malbork Nasze Miasto”, 36-latek został potrącony przez pociąg dalekobieżny relacji Białystok – Gdynia Główna. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Obrażenia mężczyzny były jednak na tyle poważne, że w sprawie interweniować musiała załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy z LPR przetransportowali poszkodowanego do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

W związku z wypadkiem na miejscu zdarzenia przybyli policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Jak ustalili mundurowi, zarówno maszynista, jak i kierownik pociągu byli trzeźwi. Żaden z pasażerów podróżujących składem nie odniósł obrażeń.

Dlaczego 36-latek znalazł się na torowisku i w jaki sposób doszło do potrącenia - te okoliczności są obecnie szczegółowo analizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

