Wstrząsające sceny na torach pod Malborkiem! 36-latek przeżył zderzenie z pociągiem, sprawę bada policja

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-06-02 8:24

Policjanci z Malborka wyjaśniają szczegóły i okoliczności wstrząsającego zdarzenia, do którego doszło dwa dni temu na torach w gminie Stare Pole. W niedzielny wieczór pociąg dalekobieżny potrącił 36-letniego mężczyznę. Poszkodowany przeżył, ale odniósł bardzo poważne obrażenia i trafił do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Śledczy ustalają, w jaki sposób mężczyzna znalazł się na torowisku i jak doszło do wypadku. Szczegóły poniżej.

Wstrząsające sceny na torach pod Malborkiem. 36-latek przeżył zderzenie z pociągiem, sprawę bada policja

i

Autor: Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Polu/ Pixabay.com

36-latek potrącony przez pociąg. Policja bada okoliczności dramatycznego wypadku

Policjanci z Malborka wyjaśniają szczegóły i okoliczności dramatycznego wypadku, do którego doszło w niedzielny wieczór, 31 maja. Na torach kolejowych w gminie Stare Pole pociąg dalekobieżny potrącił 36-letniego mężczyznę. Poszkodowany przeżył zderzenie, jednak odniósł bardzo poważne obrażenia.

Do zdarzenia doszło około godziny 21 na linii kolejowej nr 204, pomiędzy przystankiem Królewo Malborskie a Malborkiem, na wysokości dawnego Zarzecza, znajdującego się obecnie w granicach administracyjnych miejscowości Królewo.

Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR. Poszkodowany mężczyzna trafił do szpitala

Jak podaje portal „Malbork Nasze Miasto”, 36-latek został potrącony przez pociąg dalekobieżny relacji Białystok – Gdynia Główna. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Obrażenia mężczyzny były jednak na tyle poważne, że w sprawie interweniować musiała załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy z LPR przetransportowali poszkodowanego do szpitala, gdzie trafił pod opiekę lekarzy.

W związku z wypadkiem na miejscu zdarzenia przybyli policjanci, strażacy, ratownicy medyczni, a także funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei. Jak ustalili mundurowi, zarówno maszynista, jak i kierownik pociągu byli trzeźwi. Żaden z pasażerów podróżujących składem nie odniósł obrażeń.

Dlaczego 36-latek znalazł się na torowisku i w jaki sposób doszło do potrącenia - te okoliczności są obecnie szczegółowo analizowane przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Malborku.

Przeczytaj także:
Napad na terenie skupu złomu w Pruszczu Gdańskim. Sprawca zaatakował pracownicę…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
KIERWIŃSKI ODPOWIADA CZARNKOWI
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki