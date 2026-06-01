Napad na terenie skupu złomu w Pruszczu Gdańskim. Sprawca zaatakował pracownicę gazem pieprzowym

Spryskał pracownicę gazem i ukradł 6 tys. zł. Policjanci zatrzymali go już następnego dnia

25 maja w jednym ze skupów złomu w Pruszczu Gdańskim doszło do rozboju. Sprawca zaatakował 49-letnią pracownicę gazem pieprzowym, doprowadzając ją do stanu bezbronności. Następnie zabrał jej portfel, w którym znajdowało się 6 tys. złotych oraz dokumenty. O zdarzeniu natychmiast poinformowano policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim.

Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze wydziału kryminalnego.

- Funkcjonariusze kryminalni natychmiast zajęli się tą sprawą. Zebrali dostępne informacje i zabezpieczyli zapisy z monitoringów. Na miejscu zdarzenia pracowali śledczy z udziałem technika kryminalistyki. Mundurowi miedzy innymi zabezpieczyli ślady. Dalsza intensywna praca nad tą sprawą doprowadziła pruszczańskich kryminalnych do wytypowania 45-letniego mieszkańca powiatu sztumskiego, jako potencjalnego sprawcy opisywanego przestępstwa – informują policjanci z Gdańska.

Mężczyzna został zatrzymany już następnego dnia i trafił do policyjnego aresztu.

45-latek usłyszał zarzut rozboju. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Zebrany przez policjantów materiał dowodowy pozwolił prokuratorowi z Prokuratury Rejonowej w Pruszczu Gdańskim przedstawić 45-latkowi zarzut rozboju. Wobec mężczyzny zastosowano środki zapobiegawcze: dozór policji, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzoną oraz poręczenie majątkowe w wysokości 10 tys. zł.

- Za rozbój grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności – dodają funkcjonariusze.

