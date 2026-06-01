IMGW ostrzega 14 województw! Burze i ulewy zamkną Polaków w domach

IMGW ostrzega niemal całą Polskę. Burze, ulewy i silny wiatr w 14 województwach

Początek czerwca przyniesie niebezpieczne załamanie pogody. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla znacznej części kraju. Synoptycy alarmują przed burzami, intensywnymi opadami deszczu oraz silnym wiatrem. Jak podaje „TVN24”, w niektórych regionach może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim burz, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu oraz porywy wiatru dochodzące do 60 km/h.

Ostrzeżenia wydano dla następujących województw:

woj. warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem powiatów wschodnich),

woj. podlaskiego (powiaty południowo-zachodnie),

woj. pomorskiego (powiaty południowo-wschodnie),

woj. mazowieckiego,

woj. lubelskiego,

woj. świętokrzyskiego,

woj. podkarpackiego (z wyjątkiem powiatów południowych),

woj. małopolskiego (powiaty północne),

woj. śląskiego (powiaty położone w północnej części województwa),

woj. łódzkiego (z wyjątkiem powiatów zachodnich),

woj. kujawsko-pomorskiego (wschodnia część regionu),

woj. wielkopolskiego (powiat kolski).

Synoptycy prognozują, że podczas burz może spaść od 25 do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Choć same wyładowania mają być krótkotrwałe, po ich przejściu opady mogą utrzymywać się jeszcze przez dłuższy czas. Niebezpieczne zjawiska prognozowane są w poniedziałek, 1 czerwca, głównie w godzinach od 12:00 do 19:00.

Silny deszcz z burzami. Kolejne regiony objęte ostrzeżeniami

IMGW wydał również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym deszczem z burzami. Dotyczą one południowych części województw dolnośląskiego i opolskiego, a także południowej części województw śląskiego oraz małopolskiego.

W tych regionach prognozowane są opady o umiarkowanym i okresowo silnym natężeniu. Miejscami suma opadów może wynieść od 25 do nawet 40 litrów na metr kwadratowy. Dodatkowo możliwe są burze oraz porywy wiatru osiągające 60 km/h.

W województwach lubuskim i dolnośląskim ostrzeżenia mają obowiązywać do godziny 10:00 w poniedziałek, 1 czerwca. Z kolei mieszkańcy województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego muszą liczyć się z niebezpieczną pogodą do godziny 15:00.

Synoptycy apelują o śledzenie komunikatów pogodowych i zachowanie ostrożności, szczególnie podczas przemieszczania się oraz parkowania samochodów w pobliżu drzew. Burzom mogą towarzyszyć gwałtowne podmuchy wiatru oraz intensywne opady deszczu, które w krótkim czasie mogą znacząco pogorszyć warunki na drogach.

