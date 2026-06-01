Dramat na Pomorzu! W płomieniach zginęło prawie 500 gołębi, straty są ogromne

Nocny pożar na Pomorzu doszczętnie zniszczył gołębnik w Czersku, wywołując dramatyczne skutki dla hodowców.

W tragicznych płomieniach zginęło około 500 gołębi hodowlanych, a łączna wartość strat przekroczyła 120 tysięcy złotych.

Tragedia w środku nocy na Pomorzu. W płomieniach zginęły setki gołębi

Dramatyczne chwile rozegrały się w nocy z soboty na niedzielę na Pomorzu. Ogień strawił gołębnik, w którym przebywały setki ptaków hodowlanych. Do tragedii doszło z 30 na 31 maja w części Czerska. Około godziny 00:30 służby otrzymały zgłoszenie o pożarze drewnianych konstrukcji przy ulicy Porzeczkowej.

Po przybyciu na miejsce strażacy ustalili, że płonie gołębnik, w którym znajdowały się ptaki hodowlane. Do akcji skierowano cztery zastępy straży pożarnej, które rozpoczęły walkę z szybko rozprzestrzeniającym się ogniem.

Setki ptaków nie miały szans. Straty są ogromne

Jak relacjonuje „Dziennik Bałtycki”, strażakom udało się opanować pożar, jednak jego skutki okazały się tragiczne. W płomieniach zginęło niestety około 500 gołębi hodowlanych. Ratownikom udało się ocalić jedynie niewielką część ptaków. Większość zwierząt nie zdołała wydostać się z objętej ogniem konstrukcji.

Skala strat jest ogromna. Łącznie oszacowano je na około 120 tys. złotych. Co istotne, sam zniszczony obiekt wyceniono na około 20 tys. zł. Pozostałe 100 tys. zł stanowi wartość utraconych ptaków.

Policja będzie wyjaśniać przyczyny pożaru

Na szczęście w wyniku zdarzenia żadna osoba nie została poszkodowana. Strażacy potwierdzili, że podczas akcji nie było rannych. Jak dodaje portal, sprawą zajmą się teraz policjanci, którzy będą ustalać, jak doszło do wybuchu pożaru. Na chwilę obecną nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia w gołębniku.

